Американская разведка будет передавать Украине информацию для нанесения ударов с РСЗО

Соединенные штаты будут предоставлять Украине разведывательные данные для улучшения эффективности нанесения удара. Прежде всего, речь идет о точках, по которым будут бить реактивные системы залпового огня, которые нам предоставляют партнеры.

Об этом стало известно 14 июня. Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

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ВСУ сами будут выбирать, куда бить РСЗО

Представитель Пентагона акцентировал на том, что при использовании американских РСЗО не нужно тратить много весь боекомплект. Ведь нам снабжают боеприпасы большой мощности и с очень большой точностью. Применение таких систем позволит нанести ущерб, соответствующий ударам самолетов.

То есть можно сделать многое за счет небольшого числа. Не нужно много таких боеприпасов, чтобы добиться существенного влияния. И мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям,

– сказал Кол.

По его словам, нашим воинам будут помогать поразить цели, которые ВСУ будут выбирать сами. Однако также чиновник акцентировал, что США не будут предоставлять координаты и другие данные об объектах на территории России, куда могли бы долететь ракеты.

Транш систем HIMARS уже начался

Замглавы Минобороны наших партнеров напомнил, что США объявили в конце мая о выделении Украине первых четырех комплексов РСЗО. Речь идет о машинах смонтированных на колесном шасси HIMARS – High Mobility Artillery Rocket Systems.

"Мы предоставили начальный транш систем HIMARS, украинцы завершают подготовку на них прямо сейчас. Ожидаем, что эти системы скоро окажутся в бою", - подчеркнул Колин Кол. Он отметил, что поставки этой боевой техники будут продолжаться. Ведь сейчас только начало поставок.

Лэнд-лиз только начинается для Украины

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 14 рассказал, насколько весомой будет поддержка США для Украины. Эксперт в эфире 24 канал отметил, что ленд-лиз сейчас только на стадии предварительных процедур .

Он отметил, что несколько единиц новых РСЗО пока не смогут переломить ситуацию на фронте. Однако если их будет уже 24 единицы, то они могут начать существенно менять ситуацию.

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