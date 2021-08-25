Американская разведка представила Байдену 2 версии происхождения коронавируса
Источник:The Washington Post
Разведка США представила Джо Байдену свой доклад о происхождении коронавируса. Остановились на двух версиях: вирус был разработан в лаборатории или же возник естественным путем.
В Белом Доме накануне анонсировали, что представят версии происхождения коронавируса. После доклада для Байдена их должны были обнародовать в целом.
Ранее В США опубликовали доклад с утверждением, что коронавирус происходит из китайской лаборатории
Версии происхождения коронавируса
По словам источников СМИ, Джо Байден уже ознакомился с засекреченной версией документа. Впрочем, разведка не пришла к консенсусу по какой-то одной теории. В докладе есть большой объем изученной информации, однако нет окончательного вывода о происхождении вируса.
После трех месяцев анализа данных разведка все еще колеблется между двумя теориями. Одна из них заключается в том, что вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии, а вторая – вирус естественным путем передался от животных к людям.
В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для его обнародования.
Происхождение коронавируса: последние новости
- В марте ВОЗ и Китай опубликовали совместное исследование. В нем признали, что единичные инфицирования могут встречаться еще до того, как в Ухане зафиксировали первого инфицированного.
- В другом исследовании, опубликованном учеными из Университетского колледжа Лондона, утверждалось, что вирус появился в октябре 2019 года и начал быстро распространяться по миру до декабря того же года.
- В июле Всемирная организация здравоохранения потребовала контроля над лабораториями в Китае, в которых анализировали первые случаи COVID-19.
- Зато Китай отказался помогать организации на данном этапе исследования, назвав решение ВОЗ "политизированным".