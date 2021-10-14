"Американские друзья из еврейской общины Киева" разместили карту Украины без Крыма

На сайте "Американских друзей еврейской общины Киева" появилась "карта" Украины. Однако на ней почему-то не изображен временно оккупированный Крымский полуостров.

Несмотря на постоянную поддержку всем цивилизованным миром территориальной целостности Украины, инциденты с картами без украинского Крыма продолжают случаться.

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"Карта" Украины без Крыма

На сайте "Американские друзья из еврейской общины Киева" появилась "карта" Украины, однако в ее состав почему-то забыли включить Крымский полуостров, который хотя и временного оккупирован Россией, но все же украинское.



Такой изобразили Украину на сайте "Американские друзья еврейской общины Киева" / Скриншот

Другие случаи изображения карты Украины без Крыма

В начале октября стало известно, что приложения Apple Music for Artists (для музыкантов) карту Украины показывают без Крыма. На это обратил внимание один из его пользователей Макс Пташник.

В конце июля перед началом Олимпийских игр в Токио на официальном сайте Олимпиады границы Украины изобразили с отделенным Крымом.

В начале июля в украиноязычной версии Википедии заметили карту России с украинским Крымом. А в инстаграме на странице, которая представляла себя как официальное представительство JBL – карту Украины без Крыма и Донбасса.

. "Американские друзья еврейской общины Киева" – некоммерческая организация, которая занимается поддержкой евреев Киева.