Американские комплексы Javelin уже скоро прибудут в Украину

США в рамках новой оборонной помощи Украине решили предоставить противотанковые ракетные комплексы Javelin. Уже на днях партия страшного сна российских оккупантов должна прибыть в Украину.

О предоставлении Украине противотанковых ракетных комплексов на своем брифинге сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Но, по его словам, это не единственная помощь, которую получит наше государство.

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Javelin для ВСУ

Отвечая на вопросы журналистов, Джон Кирби отметил, что противотанковые ракетные комплексы прибудут в Украину уже в ближайшие дни. Он уверяет, что это не последняя помощь США.

Также будут системы противовоздушной обороны. Будет еще многое интересного,

– заверил прессекретарь Пентагона.

Javelin

Это переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Это оружие третьего поколения с ракетами, содержащими головку самонаведения. Так что после выстрела оператору не нужно корректировать ее полет.

Помощь для Украины

Угроза России

Россия, которая собственноручно и начала эту "игру мышцами", очевидно, не отстает. Так, она продолжает взимать военные и вооружения до украинских границ.

Как недавно стало известно, у украинской границы уже розположены 36 российских "Искандеров". В зоне их впечатления украинская столица – Киев.

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