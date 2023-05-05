Американский блогер впервые попробовал сало и борщ в Украине: его реакция облетела сеть

Американец, приехав в Украину, впервые попробовал настоящее украинское сало и борщ. Он поделился своими впечатлениями с подписчиками.

Блогер из Лос-Анджелеса ведет популярный YouTube-канал "Geography Now". Он посетил Украину и впервые попробовал сало.

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Какие впечатления от вкусностей

Блогер посетил Львов. Там он открыл украинскую кухню, которая его удивила и полностью совпала с его гастрономическими вкусами. Парень описал своей аудитории сало как свиной жир с зеленью.

Когда он попробовал кушанье, немного удивился. Американец объяснил, что обожает "жирную-прежирную соленую пищу", и потому сало ему очень понравилось.

Также путешественник попробовал украинский борщ. По его словам, "это невероятно".

Американский блогер посетил Украину: видео

Украинский борщ внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Телекулинар Евгений Клопотенко был инициатором этого. Он признался, что, когда услышал новость об этом, расплакался.

Всего видео блогера набрало более 1,7 миллиона просмотров. Помимо национальных блюд американец показал другие важные вещи. В частности, последствия российских атак и жизнь украинцев во время войны.