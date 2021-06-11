Американский эсминец USS Laboon направляется к Черному морю

К Черному морю направляется ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк". Он примет участие в проведении операций в регионе.

В сообщении флота отметили, что военно-морские силы США регулярно работают с союзниками и партнерами НАТО в Черном море.

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Эсминец США приближается к Черному морю

Ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58) направляется к Черному морю,

– отметили во флоте.

В планах участие американского эсминца в проведении операций по морской безопасности в регионе.

Что известно об эсминце USS Laboon