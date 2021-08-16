Американский контингент в Афганистане увеличат: США отправляют военных
16 августа 2021 , 19:54Читати новину українською
Источник:Foxnews
Соединенные Штаты Америки отправят в Афганистан еще 1 тысячу своих военных. Они прибудут в Кабул.
Речь идет о бойцах 82 воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации.
Важно Талибы захватили власть в Афганистане и хаос в Кабуле: все, что известно – фото, видео
Накануне, 15 августа, президент США Джо Байден поручил направить в Афганистан 1 тысячу военных. По его словам, это должно было бы помочь безопасно сокращать американское присутствие в стране.
Красный Крест остается в Афганистане
К слову, в Красном Кресте заявили, что не будет уменьшать свое присутствие.
Мы стремимся поддерживать людей Афганистана. Мы здесь работаем 30 лет. Сейчас не остановимся,
– подчеркнули в организации.
Зачем США выводили войска из Афганистана
- В мае президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из Афганистана. Планировали сделать это до символической даты – 11 сентября 2021 года.
- Байден утверждал, что Вашингтон выполнил свои задачи на территории Афганистана.
- После этого выводить свой контингент начали и НАТО.
- В Госдепе США и раньше боялись, что после вывода войск к власти в Афганистане могут прийти представители "Талибана".
Что сейчас происходит в Афганистане
- Талибы в конце июля начали захватывать города Афганистана. Уже 15 августа они зашли в столицу страны Кабул.
- Правительство заявляло, что передаст власть мирно. Президент страны Ашраф Гани покинул государство.
- Боевики заявили, что контролируют всю территорию страны. Иностранцам приказали покинуть Афганистан.
- Так, летают только военно-транспортные и пассажирские самолеты, в аэропорту Кабула был хаос. Местные рисковали жизнью и погибали, пытаясь втиснуться в самолеты.
- Все страны эвакуируют своих граждан, Украина – тоже. Сейчас в Афганистане остаются 50 украинцев.