Один из лучших американских пилотов F-16 Дэн Хэмптон готов защищать небо Украины

Подполковник в отставке Дэн Хэмптон с позывным Two Dogs, которого называют "самым смертоносным" пилотом F-16, заявил, что готов защищать небо над Украиной.

Американский военный считает, что партнеры передадут ВСУ желаемые самолеты, и самое важное – найти людей, уже имеющих тысячи часов полетов на тех истребителях и не нуждающихся в обучении.

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Украина может нанять американских пилотов

Гемптон считает, что F-16 – значительно лучшие истребители, чем советские, в то же время украинским пилотам понадобится много времени, чтобы освоить новый самолет – от 4 до 6 месяцев.

По его мнению, для страны, которая каждый день борется – это очень долго, а потому подполковник ВВС США считает, что Украина могла бы нанять опытных пилотов для полетов на современных истребителях. Мол, это быстрее, чем отправлять украинских пилотов в США на обучение.

Гемптон готов защищать украинское небо

Он считает, что достаточно американских пилотов, готовых встать на защиту украинского неба, если правительства стран разрешат этот вопрос.

Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать!

– выразил готовность Хэмптон.

Что известно о "самом смертоносном" пилоте F-16

Дэн Хэмптон совершил 151 боевой вылет и имеет едва ли не больше всего военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четыре Почетных креста летных заслуг за чрезвычайный героизм и восемь "Воздушных медалей" боевых действий в воздухе.

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