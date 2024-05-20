Американский политик сказал, от чего зависит разрешение США на удары своим оружием по России

Соединенные Штаты официально не разрешали Украине бить западным оружием по территории России. Но уже прозвучали интересные заявления по этому поводу.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, заметив, что уже было то же заявление от госсекретаря США Энтони Блинкена. Тогда он сказал, что Штаты четко очертили свою политику, но именно Украина решает, как именно воевать.

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Могут ли Штаты позволить бить по России

Как предположил Рашкин, сейчас вполне мог пойти официальный запрос от Украины, чтобы было таки официальное разрешение бить по России. Это всегда связано с эскалацией. Но сейчас Россия как раз повысила ставки в войне против Украины.

Мы видим, что США делают какие-то сильные шаги, когда идет повышение эскалации от России. Это было и с передачей снарядов калибра 155 миллиметров, и с разрешением передать F-16 и т.п,

– сказал Рашкин.

Конечно, несколько ранее Соединенные Штаты осуждали удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но сейчас все похоже на то, что это были "частные пожелания от дипломатов". Не более.

Выяснилось, что это скорее были частные пожелания. Окей, пусть будет так. Штаты высказали свое мнение по этому поводу. Украина поблагодарила – и продолжила воевать так, как считает нужным,

– подчеркнул Рашкин.

Удары по территории России: кратко