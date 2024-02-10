Кстати, Владимир Зеленский, объявляя об отставке Валерия Залужного, заявил, что нужны изменения в армии. В то же время Роберт Гамильтон объяснил, что имеет вопросы к Сырскому относительно того, как он будет менять стратегию войны и удастся ли ему стать таким же популярным в народе и армии, как Залужный.

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Что говорит Гамильтон о Сырском

Гамильтон является доцентом евразийских исследований в Военном колледже Сухопутных сил США. Он специализируется на исследовании вопросов безопасности в Восточной Европе и на Балканах.

Отставной полковник Сухопутных сил США рассказал, отвечая на вопрос, нужен ли войне в Украине новый подход, что он поставил бы другой вопрос.

Генерал Сырский перебирает командование. Мы знаем, что Залужный был очень популярным как среди украинской общественности, так и в Вооруженных Силах. Сможет ли генерал Сырский сохранить эту популярность и поддержку ВСУ со своей стратегией войны, которую еще кстати надо увидеть? Залужный был выдающейся фигурой во многих смыслах,

– сказал Роберт Гамильтон.

Он также поставил вопрос, нужен ли новый стратегический и оперативный подход, ведь это влечет за собой другие вопросы. В частности, о том:

какого типа и объема помощь Украине нужна,

когда и как эту помощь интегрируют в Вооруженные Силы Украины,

как ее применят для ведения войны.

"Мы настолько сосредоточены на сухопутной войне, что забываем, что продолжается морская война, с которой Украина очень хорошо справляется", – заявил отставной полковник Сухопутных сил США.

Он отметил, что Украина без военно-морского флота вытеснила российский Черноморский флот из западной части Черного моря, и почти из Крыма. Ведь некоторые корабли россиян находятся далеко на Востоке. В частности, в порту Очамчира в неподконтрольной грузинскому правительству Абхазии.

Украина и ее партнеры должны начать смотреть на все сферы этой войны – на земле, в воздухе, в Черном море. Думаю, что генерал Сырский сможет объединить многоотраслевую стратегию и изменить ход войны против России, достигнув военных целей Украины,

– убежден Гамильтон.

Повлияет ли замена Главнокомандующего на позицию Конгресса США

Отставной полковник Сухопутных сил США заявил, что замена генерала Валерия Залужного не обязательно хороший процесс, однако не стоит паниковать. Ведь:

из-за этого не нарушатся процессы внутри украинского аппарата национальной безопасности;

это не означает, что Украина перестанет серьезно вести войну, что украинские Вооруженные Силы несерьезно настроены на победу в войне;

это может означать, что есть разногласия относительно подхода в ведении войны.

Генерал Сырский и президент Зеленский, вероятно, захотят принять другой подход и определить различные способы выхода из тупика. Посмотрим как это будет выглядеть,

– заявил американский полковник.

Он также сомневается, что личности Залужного или Сырского влияют на отношение Пентагона.

"Я знаю, что генерал Залужный имел очень хорошие отношения со многими представителями военного командования США и Запада. Генерал Сырский опытный полководец, опытный генерал. Предполагаю, что он сможет сделать то же самое (наладить отношения с западным командованием – 24 Канал)", – заявил Гамильтон.

Он также обратил внимание на то, что к Валерию Залужному заслуженно было большое доверие на ранних этапах войны. Это случилось благодаря тому, как он наделял полномочиями подчиненных и младших командиров.

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