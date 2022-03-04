Американский сенатор Линдси Грэм призвал россиян убить Путина

Американский сенатор Линдси Грэм в прямом эфире на канале Fox призвал россиян убить Путина. Таким поступком они окажут большую услугу всему человечеству.

Линдси Грэм выступал в прямом эфире, когда рядом с ним транслировали кадры войны с Украины. В том числе – взрывы на Запорожской АЭС, куда прорывались российские войска.

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Именно тогда сенатор и заявил, что русские должны сами ликвидировать своего вождя.

"Как это может закончиться? Кто в России должен вмешаться. Есть ли в России свой Брут? Есть ли в русской армии успешный полковник фон Штауффенберг? Единственный способ остановить это дерьмо – это если кто-то в России уберет этого парня. Вы окажете большую услугу своей стране и всему миру", – заявил Линдси Грэм

Клаус Шенк фон Штауффенберг – полковник вермахта. Ключевой участник заговора 20 июля 1944 года (известной как Операция Валькирия) против Адольфа Гитлера. Он сумел подложить бомбу, но само покушение выдалось неудачным. Расстрелян в Берлине.

Видео обращения Линдси Грэма

Линдси Грэм не первый, кто говорит о необходимости ликвидации Путина. Российский бизнесмен Александр Конанихин назначил вознаграждение в миллион долларов за голову Путина.