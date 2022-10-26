Избежать столкновения не получится: что известно о невидимом для российских радаров ЗРК Stormer

В переводе ЗРК Stormer HVM "High Velosity Missiles" означает высокоскоростные ракеты. Именно такую помощь в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ получили для борьбы с российскими оккупантами.

Этот ЗРК защищает сегодня небо над головами наших военных и может сбивать российские дроны, ракеты и самолеты. А еще он невидим для российских радаров. Поэтому со своей главной задачей, а это прикрытием от средств воздушного нападения и средств разведки – он справляется отлично.

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Чем начинен ЗРК Stormer

Stormer используется для прикрытия из воздуха в ближней зоне. А на вооружение британской армии этот ЗРК стал в 1997 году. Базой служит британский бронетранспортер FV4333 Stormer, разработанный компанией Alvis plc.

Они придумали довольно неплохую конструкцию. В переднем отсеке дизельный двигатель на 250 лошадиных сил. Несмотря на то, что сама машина весит почти 14 тонн, он разгоняет ее до 84 километров в час. И при этом запас хода достигает 600 км. Экипаж составляет три человека. Это то, что нужно знать о колесах.



Зенитно-ракетный комплекс Stormer / Скриншот с видео

Теперь заглянем, что стоит сверху. А на крыше Stormer смонтирована специальная поворотная пусковая установка для восьми ракет Starstreak. Это просто смертельная смесь для оккупантов. У пусковой установки, внутри кормового отсека корпуса есть отдел, где можно хранить еще 12 ракет.

Есть также панорамный прицел с тепловизионным каналом, а кроме этого система предупреждения о воздушной угрозе, которая распознает цели и может классифицировать их по приоритетности. Stormer может обнаруживать воздушные цели с расстояния в 18 километров, а вертолеты – с восьми.

При этом от захвата мишени до запуска ракеты проходит менее 5 секунд. Для сравнения – Гепарду для проведения расчетов нужно до 30 секунд.

Избежать столкновения не получится: что известно о ракетах к ЗРК

Теперь что касается самой ракеты и механизмов запуска. Поскольку у Stormer нет радиолокационной станции – он ничего не излучает. А это значит, что бортовые системы предупреждения об угрозе вражеских самолетов не предупредят пилота. Именно поэтому Stormer называют невидимкой.

Единственный шанс на спасение для вражеского пилота – это успеть катапультироваться. Наведение на цель Stormer производит в полуавтоматическом режиме с помощью лазерного луча. А что касается ракеты, то она может поразить объект на максимальной высоте в 7 километров. Расстояние – аналогичное.

Вот только избежать столкновения с ракетой у врага не получится. Во-первых – пилот не будет знать о выпущенном по нему снаряде. Во-вторых – после запуска ракета летит со скоростью более километра в секунду. Нет шанса даже маневрировать.



ЗРК Stormer / Скриншот с видео

Кроме одной осколочно-фугасной боевой части, Starstreak имеют три вольфрамовых дротика, которые формируют собой стену и при попадании просто прорывают броню. Вот таким оружием сегодня воюют ВСУ. Все в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками, помогающими Вооруженным Силам собрать самый уникальный арсенал оружия в мире.

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К слову, сам Starstreak разработан в трех вариантах. Переносной ЗРК – SL. На основе легкой многозарядной пусковой установки – LML. И вот, собственно, на базе Stormer.

Последний вариант предназначен для обеспечения противовоздушной обороной бронетанковых частей. Однако во всех вариантах одна ракета – единственная. Комплекс имеет инфракрасную пассивную систему обнаружения и сопровождения целей.



Зенитно-ракетный комплекс Stormer / Скриншот с видео

Высокая скорость ракеты и ее точность позволяют сбивать даже беспилотники врага. Сразу после запуска ракета преодолевает свое максимальное расстояние менее чем за 6 секунд.

Системе наводки не препятствуют даже радиолокационные установки

Кроме того, комплекс имеет очень надежную систему наведения. Ей не могут помешать ни тепловые ловушки, ни даже радиолокационные установки. Это означает, что после запуска ракета гарантированно попадет в цель.

Единственное, что может как-то повлиять на наводку – это датчики лазерного излучения. Такие стоят на российских вертолетах К-52. Однако это уже вопрос к операторам. Тем не менее, К-52 успешно приземляют и из Стугны.

Что известно о зенитно-ракетном комплексе Stormer: смотрите видео

Такие системы как Stormer – это грозное оружие в умелых руках. С тех пор, как они появились в ВСУ, полетов вражеской авиации конечно же стало меньше. Наши защитники и защитницы доказали, что могут, умеют и хотят осваивать новую мощную технику.

Часть таких систем ВСУ уже получили. Остается надеяться, что в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками таких комплексов станет больше. Ведь они, безусловно, приближают и ускоряют победу Украины над российскими оккупантами.