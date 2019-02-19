Американский Boeing провел разведку у берегов оккупированного Крыма: росСМИ забили тревогу

Самолет Военно-воздушных сил США провел разведку в Черном море у берегов оккупированного Крыма.

Радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 08:35 по Москве вылетел из авиабазы Суда-бэй в Греции. Уже через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма, передают российские СМИ со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

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Кроме этого, росСМИ пишут об еще одном дроне, который якобы проводил разведку в небе над Крымом и Кубанью.

Американский разведывательный дрон, взлетевший в Сицилии, 18 февраля направился к линии разграничения на Донбассе, следуя по своему постоянному маршруту. Однако в небе над Днепропетровщиной он развернулся и пошел в сторону Крыма. Затем к нему присоединился самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, вылетевший из авиабазы Суда-Бей на греческом острове Крит.

Два американских разведчики курсировали вдоль побережья Краснодарского края и Южного берега Крыма в течение нескольких часов.

Отметим, что авиация США и ЕС часто осуществляет мониторинг ситуации в районах временно оккупированных территорий на Донбассе и возле берегов аннексированного Крыма.