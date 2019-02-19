Американський Boeing провів розвідку біля берегів окупованого Криму: росЗМІ вдарили на сполох

Літак Військово-повітряних сил США провів розвідку у Чорному морі поблизу берегів окупованого Криму.

Радіорозвідник RC-135V з бортовим номером 64-14846 і позивним MITE21 о 08:35 за Москвою злетів з авіабази Суда-Бей у Греції. Вже через 10 хвилин Boeing прибув в акваторію Чорного моря і приступив до розвідувального польоту біля берегів Криму, передають російські ЗМІ з посиланням на моніторинговий ресурс PlaneRadar.

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Окрім цього, росЗМІ пишуть про ще один дрон, який начебто проводив розвідку у небі над Кримом і Кубанню.

Американський розвідувальний дрон, що злетів у Сицилії, 18 лютого попрямував до лінії розмежування на Донбасі, слідуючи своїм постійним маршрутом. Однак в небі над Дніпропетровщиною він розвернувся і пішов в сторону Криму. Потім до нього приєднався літак радіоелектронної розвідки RC-135V, що вилетів з авіабази Суда-Бей на грецькому острові Крит.

Два американських розвідники курсували уздовж узбережжя Краснодарського краю і Південного берега Криму протягом декількох годин.

Зазначимо, що авіація США та ЄС часто здійснює моніторинг ситуації в районах тимчасово окупованих територій на Донбасі та біля берегів анексованого Криму.