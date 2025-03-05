Навсегда 25: на фронте погиб военный из Киевской области Амир Ажами
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. На фронте погиб военный из Киевской области Амир Ажами.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Боярской городской территориальной общины.
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Что известно о гибели защитника
Жизнь мужественного защитника Украины Амира Ажами оборвалась 27 февраля в результате удара дроном-камикадзе.
Невероятно болезненная потеря для Боярской общины. 27 февраля 2025 года в районе КПВВ "Юнаковка-Суджа" Сумского района Сумской области в результате удара дроном-камикадзе типа FPV погиб артиллерист, младший сержант Амир Ажами,
– говорится в сообщении.
Амир Ажами / Фото Боярская МТГ
Амир Ажами родился 14 ноября 1999 года в Киеве. С 2006 года жил в Боярке, где окончил местную школу. Высшее образование получил в Открытом международном университете развития человека "Украина", получив специальность инженера-конструктора.
В пресс-службе рассказали, что он ушел на войну добровольцем с первых дней полномасштабного вторжения России. На момент смерти Амиру было всего 25 лет.