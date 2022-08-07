"Сожалеют", но не отказываются: Amnesty International извинилась за скандальный отчет о ВСУ

Amnesty International недавно опубликовала скандальный отчет о ВСУ. Он стал находкой для пропагандистов врага, поэтому эксперты пророчат, что уже ничто не спасет репутацию организации.

Правозащитная организация Amnesty International выдала скандальный отчет о войне россии против Украины. В нем говорится, что техника и личный состав ВСУ кое-где расположены среди жилых районов, что "подвергает опасности мирных граждан". российские пропагандисты немедленно ухватились за этот тезис и начали врать, что наши герои "прикрываются мирным населением", хотя такой прием часто используют именно российские оккупанты.

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Извинения Amnesty International без отказа от выводов

После того, как отчет Amnesty International получил просто невероятное количество критики от Украины и партнеров, в организации решили извиниться за его публикацию. Правда, очень своеобразным способом, ведь отказываться от выводов отчета Amnesty International не захотела.

Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации последнего исследования. Хотя мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли,

– говорится в заявлении организации.

Также Amnesty International заявила, будто совсем не имела целью в чем-то обвинять ВСУ или оправдывать преступления российских оккупантов, хотя опубликованный отчет наталкивает именно на такие выводы.

"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не предпринимают адекватных мер в других частях страны", – сказали в организации.

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