Amnesty International снова попала в скандал – из-за объятий россиянина и украинца на конверте
Источник:твиттер Сергея Сумленного
Amnesty International в очередной раз оказалась в эпицентре скандала. Дело в том, что правозащитная организация обнародовала конверт, на котором фигуры человечков в цветах флага России и Украины обнимаются.
Таким образом, Amnesty International снова пытается отбелить российский геноцид против украинцев. Об этом заявил эксперт из Восточной Европы Сергей Сумленный.
Важно Как позор Amnesty International со лживым отчетом о ВСУ помог Украине
Украинский сегмент твиттера сразу же разразился негодованием. Люди спрашивают: почему мы должны обниматься со своими насильниками и убийцами. Там призвали прекратить попытки сделать из агрессора жертву.
Интересно, что с другой стороны конверта размещена статистика о том, какая цена протестов в россии. Там Amnesty International говорит о случаях сексуального насилия и арестов. Интересно, а при чем здесь Украина? Россияне сами выбирают, в какой стране жить.Интересно! 44% опрошенных россиян выступают за продолжение боевых действий, а еще 44% проголосовали за немедленный переход к переговорам.
Что известно о скандальном отчете
4 августа 2022 года Amnesty International обнародовала отчет о своем исследовании военных действий в Украине. В нем организация прямо обвинила Украину в нарушении правил и обычаев войны. Этот отчет мгновенно взяла на вооружение российская пропаганда.
В отчете говорится, что "украинские военные поставили под угрозу украинское гражданское население, создав базы и используя системы вооружения в жилых районах, в том числе в школах и больницах, поскольку они стремились отразить российское вторжение". Более того, форма пресс-релиза построена таким образом, что должно сложиться впечатление, будто Украина несет полную ответственность абсолютно за все.
Реакция на отчет
- Руководитель украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук сообщила, что отчет составляли без участия Украины. Она уволилась с должности.
- Журналисты The Times отметили, что Amnesty International решительно принялась уничтожить доверие к себе, служа рупором для путинской пропаганды.
- На отчет отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский вспомнил преступления российских террористов, которые они совершают каждый день в Украине. Однако их нет в отчетах некоторых международных организаций.
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