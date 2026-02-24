До рокового удара оставалось 12 часов: появились уникальные кадры еще целого Ан-225 "Мрия"
- Адвокат Евгений Пронин опубликовал уникальные кадры за 23 февраля 2022 года, снятые на борту Ан-225 "Мрия".
- Самолет был уничтожен в ходе боев за Гостомель в конце февраля 2022 года.
В начале полномасштабного вторжения легендарный самолет Ан-225 "Мрия" находился на базе в Гостомеле неподалеку от Киева. В конце февраля оккупанты его уничтожили.
К четвертой годовщине полномасштабного вторжения адвокат Евгений Пронин опубликовал уникальные кадры, снятые 23 февраля 2022 года на борту еще целой "Мрии".
Смотрите также В США анонсировали создание крупнейшего самолета в истории: кто может превзойти "Мрию"
Какими были последние часы украинской "Мрии"?
Это два последних видео с 23 февраля 2022 года на моем телефоне. Исторические во всех смыслах этого слова. Это я на борту АН-225 "Мрия" в Гостомеле,
– написал юрист.
По его словам, до российского нападения и уничтожения самолета оставалось 12 часов.
Аэропорт в Гостомеле из кабины пилота в "Мрии": смотрите видео
Технические помещения в "Мрии": смотрите видео
Стоит заметить, что точная дата уничтожения Мрии неизвестна. Впервые СМИ сообщили о поражении самолета 27 февраля. В то же время есть версии, что оккупанты попали в судно раньше. Так, мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что россияне разбомбили Бучу 24 февраля после 5-го авианалета.
В 2023 году СМИ показали то, что осталось от крупнейшего в мире транспортного самолета. В результате атаки больше всего пострадала именно носовая часть "Мрии". Кабина пилотов со всем оборудованием, носовая секция фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла сгорели дотла.
В декабре 2024 года говорил, что второй экземпляр Мрии готов на 70%. Он сохранился в хорошем состоянии и это позволяет завершить его строительство.
Кто виноват в том, что "Мрию" не уберегли?
- Ан-225 "Мрия" стоял в ангарах предприятия "Антонов". Самолет был в рабочем состоянии и мог выполнить полет, но в день вторжения воздушное пространство закрыли, а эвакуация стала невозможной.
- Во время обстрелов и пожаров ангары были разрушены, и самолет сгорел и получил серьезные повреждения, которые сделали его непригодным для полета.
- Источники подтверждают, что это произошло во время боевых действий, но недостаточная подготовка аэропорта к обороне сыграла ключевую роль.
- Весной 2022 года СБУ и Нацполиция начинают расследование обстоятельств уничтожения самолета.
- По данным следствия, руководство "Антонова" не допустило подразделения Нацгвардии на территорию аэропорта для обустройства оборонительных позиций. Это значительно ослабило защиту аэропорта и позволило российским войскам быстро захватить объект.
- В феврале 2024 года СБУ официально объявила о завершении расследования и передала дело в суд. Основные подозреваемые – бывший генеральный директор "Антонова" Сергей Бычков и начальник службы безопасности предприятия.
- Следствие выяснило, что самолет мог быть спасен, но из-за действий руководства это стало невозможным.