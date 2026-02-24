До рокового удара оставалось 12 часов: появились уникальные кадры еще целого Ан-225 "Мрия"

В начале полномасштабного вторжения легендарный самолет Ан-225 "Мрия" находился на базе в Гостомеле неподалеку от Киева. В конце февраля оккупанты его уничтожили.

К четвертой годовщине полномасштабного вторжения адвокат Евгений Пронин опубликовал уникальные кадры, снятые 23 февраля 2022 года на борту еще целой "Мрии".

Какими были последние часы украинской "Мрии"?

Это два последних видео с 23 февраля 2022 года на моем телефоне. Исторические во всех смыслах этого слова. Это я на борту АН-225 "Мрия" в Гостомеле,

– написал юрист.

По его словам, до российского нападения и уничтожения самолета оставалось 12 часов.

Аэропорт в Гостомеле из кабины пилота в "Мрии": смотрите видео

Технические помещения в "Мрии": смотрите видео

Стоит заметить, что точная дата уничтожения Мрии неизвестна. Впервые СМИ сообщили о поражении самолета 27 февраля. В то же время есть версии, что оккупанты попали в судно раньше. Так, мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что россияне разбомбили Бучу 24 февраля после 5-го авианалета.

В 2023 году СМИ показали то, что осталось от крупнейшего в мире транспортного самолета. В результате атаки больше всего пострадала именно носовая часть "Мрии". Кабина пилотов со всем оборудованием, носовая секция фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла сгорели дотла.

В декабре 2024 года говорил, что второй экземпляр Мрии готов на 70%. Он сохранился в хорошем состоянии и это позволяет завершить его строительство.

Кто виноват в том, что "Мрию" не уберегли?