До четвертої річниці повномасштабного вторгнення адвокат Євген Пронін опублікував унікальні кадри, зняті 23 лютого 2022 року на борту ще цілої "Мрії".

Дивіться також У США анонсували створення найбільшого літака в історії: хто може перевершити "Мрію"

Якими були останні години української "Мрії"?

Це два останніх відео з 23 лютого 2022 року на моєму телефоні. Історичні в усіх сенсах цього слова. Це я на борту АН-225 "Мрія" в Гостомелі,

– написав юрист.

За його словами, до російського нападу та знищення літака залишалося 12 годин.

Аеропорт у Гостомелі з кабіни пілота у "Мрії": дивіться відео

Технічні приміщення у "Мрії": дивіться відео

Варто зауважити, що точна дата знищення Мрії невідома. Вперше ЗМІ повідомили про ураження літака 27 лютого. Водночас є версії, що окупанти поцілили у судно раніше. Так, мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що росіяни розбомбили Бучу 24 лютого після 5-го авіанальоту.

У 2023 році ЗМІ показали те, що залишилося від найбільшого у світі транспортного літака. Унаслідок атаки найбільше постраждала саме носова частина "Мрії". Кабіна пілотів з усім обладнанням, носова секція фюзеляжу, двигун, шасі та частина крила згоріли вщент.

У грудні 2024 року говорив, що другий екземпляр Мрії готовий на 70%. Він зберігся у хорошому стані та це дає змогу завершити його будівництво.

Хто винен у тому, що "Мрію" не вберегли?