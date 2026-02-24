До четвертої річниці повномасштабного вторгнення адвокат Євген Пронін опублікував унікальні кадри, зняті 23 лютого 2022 року на борту ще цілої "Мрії".
Якими були останні години української "Мрії"?
Це два останніх відео з 23 лютого 2022 року на моєму телефоні. Історичні в усіх сенсах цього слова. Це я на борту АН-225 "Мрія" в Гостомелі,
– написав юрист.
За його словами, до російського нападу та знищення літака залишалося 12 годин.
Аеропорт у Гостомелі з кабіни пілота у "Мрії": дивіться відео
Технічні приміщення у "Мрії": дивіться відео
Варто зауважити, що точна дата знищення Мрії невідома. Вперше ЗМІ повідомили про ураження літака 27 лютого. Водночас є версії, що окупанти поцілили у судно раніше. Так, мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що росіяни розбомбили Бучу 24 лютого після 5-го авіанальоту.
У 2023 році ЗМІ показали те, що залишилося від найбільшого у світі транспортного літака. Унаслідок атаки найбільше постраждала саме носова частина "Мрії". Кабіна пілотів з усім обладнанням, носова секція фюзеляжу, двигун, шасі та частина крила згоріли вщент.
У грудні 2024 року говорив, що другий екземпляр Мрії готовий на 70%. Він зберігся у хорошому стані та це дає змогу завершити його будівництво.
Хто винен у тому, що "Мрію" не вберегли?
- Ан‑225 "Мрія" стояв у ангарах підприємства "Антонов". Літак був у робочому стані і міг виконати політ, але в день вторгнення повітряний простір закрили, а евакуація стала неможливою.
- Під час обстрілів та пожеж ангари були зруйновані, і літак згорів та зазнав серйозних пошкоджень, які зробили його непридатним для польоту.
- Джерела підтверджують, що це сталося під час бойових дій, але недостатня підготовка аеропорту до оборони зіграла ключову роль.
- Навесні 2022 року СБУ та Нацполіція починають розслідування обставин знищення літака.
- За даними слідства, керівництво "Антонова" не допустило підрозділи Нацгвардії на територію аеропорту для облаштування оборонних позицій. Це значно послабило захист аеропорту та дало змогу російським військам швидко захопити об'єкт.
- У лютому 2024 року СБУ офіційно оголосила про завершення розслідування та передала справу до суду. Основні підозрювані – колишній генеральний директор "Антонова" Сергій Бичков та начальник служби безпеки підприємства.
- Слідство з'ясувало, що літак міг бути врятований, але через дії керівництва це стало неможливим.