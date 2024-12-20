Под Москвой взорвался военно-транспортный самолет Ан-72. Он находился на аэродроме "Остафьево".

Как рассказали в ГУР, 12 декабря на аэродроме "Остафьево" в Московской области взорвалась силовая установка самолета Ан-72, стоимость которого около 4,5 миллиона долларов, передает 24 Канал.

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Где расположен "Остафьево"

"Остафьево" – один из пяти международных аэропортов в Москве. Расположен в черте российской столицы в Новомосковском административном округе рядом с Южным Бутово Юго-Западного округа.

На аэродроме дислоцируется 7 055-я гвардейская авиационная база морской авиации ВМФ России, на вооружении которой самолеты Ан-26, Ан-24 и Ан-72.

Где взорвался самолет под Москвой: смотрите на карте

К слову, в Москве взрываются не только самолеты, но и генералы. Так, 17 декабря на Рязанском проспекте взорвали Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Этот военный "прославился" использованием химического оружия против Сил обороны.