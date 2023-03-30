План войны в Украине: британские аналитики рассказали, какой была стратегия Кремля

Россия уже 400 дней пытается захватить Украину. Однако Путин с самого начала вторжения просчитал возможности своей армии.

Планы России по отношению к Украине проанализировали британские аналитики. Они отмечают, что стратегия Кремля основывалась на привлечении своих агентов. Однако украинская политика радикально отличалась от той, для которой было завербовано большинство шпионов Москвы.

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Какой план был у Путина

По словам экспертов, главной целью войны была внутренняя дестабилизация и дезорганизация Украины, которая должна была вывести из строя систему правительства и военного командования и управления.

Кроме того, военные действия должны были подорвать общественное доверие государственным институтам, снизить национальную стабильность и минимизировать помощь Украине со стороны международных партнеров.

В таких условиях российские военные ожидали, что они встретят незначительное сопротивление. Однако произошло не так, как предполагалось.

Почему операция "Киев за 2 дня" провалилась

С самого начала Россия не планировала вести боевые действия. Отсутствие должного материально-технического обеспечения, топлива и боеприпасов и уязвимость длинных российских конвоев свидетельствуют о том, что захватническая армия совершила только военную демонстрацию.

Военное командование России ожидало успех Крымской операции 2014, которая также была бессмысленной с военной точки зрения и планировалась, исходя из отсутствия военного сопротивления со стороны Украины.

Попытка россиян высадить российский десант на аэродромы под Киевом в феврале 2022 года полностью вписывается в ту же логику.

Несмотря на масштабы дешевого театра, организованного Россией на территории Украины, оккупантам все же не удалось осуществить дестабилизацию.

Российские агенты не выполнили план

Даже при наличии мощных агентов в органах государственной власти, а также подготовленных структур, которые могли бы быть вовлечены во внутреннюю дестабилизацию, России не удалось разжечь внутриполитический кризис в Украине.

Этому явлению есть несколько объяснений:

Во-первых, России не удалось создать главные предпосылки для полномасштабных протестов. Несмотря на значительное давление президент Владимир Зеленский не отказался от заявления Украины на членство в НАТО. Также президент не принял условия России, неприемлемые для большинства украинцев.

Во-вторых, в рамках обмена разведданными западные спецслужбы передавали в Украину не только информацию о подготовке России к военному вторжению, но и о намерениях России дестабилизировать Украину внутри страны, а также о лицах, принимавших в этом непосредственное участие.

Следует заметить, что публичное обнародование информации о таких намерениях также являлось важным элементом нейтрализации российских усилий.

Кто сотрудничал с Россией незадолго до вторжения

По информации СБУ, с российскими спецслужбами регулярно сотрудничали представители режима Януковича. Среди них:

Экс-министр обороны Павел Лебедев;

экс-глава СБУ Александр Якименко;

экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко;

экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев.

За годы работы в украинском правительстве эти лица имели практически неограниченную возможность проникать во все государственные органы и извлекать любую информацию. Однако, как видим, агенты России преувеличивали свое влияние на украинское государство.

Перед вторжением российская агентура готовилась к организации внутренней дестабилизации, а созданные ими в Украине структуры для этого были практически неподготовлены и непригодны для использования в условиях длительной войны. Речь идет, в частности, о диверсионных группах, которые могли бы действовать внутри страны.

Кроме того, российская военная агрессия и преступления против мирного населения изменили отношение к России не только среди украинцев, но среди представителей пророссийских организаций.