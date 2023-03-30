Плани Росії щодо України проаналізували британські аналітики. Вони зазначають, що стратегія Кремля базувалася на залученні своїх агентів. Однак українська політика радикально відрізнялася від тієї, для якої було завербовано більшість шпигунів Москви.

Читайте також ЗСУ знищили склад з боєприпасами та ворожу установку "Град" на Луганщині

Який план був у Путіна

За словами експертів, головною метою війни була внутрішня дестабілізація та дезорганізація України, яка мала вивести з ладу систему уряду та військового командування та управління.

Крім того, військові дії повинні були підірвати суспільну довіру до державних інституцій, знизити національну стабільність та мінімізувати допомогу Україні з боку міжнародних партнерів.

За таких умов російські військові очікували, що вони зустрінуть незначний опір. Однак сталося не так, як гадалося.

Чому операція "Київ за 2 дні" провалилася

Від самого початку Росія не планувала вести бойові дії. Відсутність належного матеріально-технічного забезпечення, палива та боєприпасів та вразливість довгих російських конвоїв свідчать про те, що загарбницька армія здійснила лише військову демонстрацію.

Військове командування Росії очікувало успіх Кримської операції 2014 року, яка також була безглуздою з військової точки зору і планувалася, виходячи з відсутності військового опору з боку України.

Спроба росіян висадити російський десант на аеродроми під Києвом у лютому 2022 року цілком вписується в ту ж логіку.

Попри масштаби дешевого театру, який організувала Росія на території України, окупантам все ж не вдалося здійснити дестабілізацію.

Російські агенти не виконали план

Навіть за наявності потужних агентів в органах державної влади, а також підготовлених структур, які могли б бути залучені до внутрішньої дестабілізації, Росії не вдалося розпалити внутрішньополітичну кризу в Україні.

Цьому явищу є декілька пояснень:

По-перше, Росії не вдалося створити головних передумов для повномасштабних протестів. Попри значний тиск, президент Володимир Зеленський не відмовився від заяви України на членство в НАТО. Також президент не прийняв умови Росії, неприйнятні для більшості українців.

По-друге, в рамках обміну розвідданими західні спецслужби передавали в Україну не лише інформацію про підготовку Росії до військового вторгнення, а й про наміри Росії дестабілізувати Україну всередині країни, а також про осіб, які брали в цьому безпосередню участь.

Варто зауважити, що публічне оприлюднення інформації про такі наміри також було важливим елементом нейтралізації російських зусиль.

Хто співпрацював з Росією незадовго до вторгнення

За інформацією СБУ, з російськими спецслужбами регулярно співпрацювали представники режиму Януковича. Серед них:

Ексміністр оборони Павло Лебедєв;

ексглава СБУ Олександр Якименко;

ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;

ексглава Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

За роки роботи в українському уряді ці особи мали практично необмежену можливість проникати у всі державні органи та витягувати будь-яку інформацію. Однак, як бачимо, агенти Росії перебільшували свій вплив на українську державу.

Перед вторгненням російська агентура готувалася до організації внутрішньої дестабілізації, а створені ними в Україні структури для цього були практично непідготовленими та непридатними для використання в умовах тривалої війни. Мовиться, зокрема, про диверсійні групи, які могли б діяти всередині країни.

Крім того, російська військова агресія та злочини проти мирного населення змінили ставлення до Росії не лише серед українців, а й серед представників проросійських організацій.