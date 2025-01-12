ISW за сутки не заметил продвижения россиян ни на одном из направлений: анализ боев и обновленные карты
12 января 2025, 03:49Читати новину українською
Институт изучения войны отметил атаки российской армии на нескольких направлениях. Но подтвержденных успехов у них не было.
Выводы аналитиков из отчета ISW публикует 24 Канал. Обновленные карты с изменениями за 11 января 2025 года также к вашему вниманию.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 12 января
- Украинские силы продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры за 10 января показывают, что это произошло в северных Погребках к северо-западу от Суджи.
- Российские войска 11 января продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, на Купянском, Лиманском и до Боровой. Но подтвержденных продвижений не совершили.
Боевые действия в Украине и России за 9 января / Карты ISW
- Россияне осуществили наземные атаки вблизи Григорьевки и Белогоровки к северо-востоку от Северска 10 и 11 января, но не продвинулись. Так же и в Часовом Яру, и на Торецком и Покровском направлениях.
- Вблизи Курахово и Великой Новоселки, а также на Днепровском направлении наступления оккупантов продолжались, но они не продвигались. Об атаках на западе Запорожской области информации не было.