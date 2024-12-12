Россияне атакуют слабые точки ВСУ под Покровском и продвинулись еще на 4 направлениях: анализ ISW

Что изменилось на фронтах в Украине и России в течение 11 декабря, рассказал Институт изучения войны. Также аналитики показали обновленные карты боев.

24 Канал со ссылкой на ISW пересказывает основные выводы. В частности, на каких участках фиксировали продвижение оккупантов.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 12 декабря

Российские войска незначительно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к югу от Новоивановки, к юго-востоку от Коренево, во время механизированного штурма.

области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к югу от Новоивановки, к юго-востоку от Коренево, во время механизированного штурма. 10 и 11 декабря россияне продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Россияне утверждали, что продвинулись к Волчанску, но ISW не нашел подтверждения этого заявления.

направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Россияне утверждали, что продвинулись к Волчанску, но ISW не нашел подтверждения этого заявления. 11 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но подтвержденного продвижения не сделали. Это же касается Северского направления и направления на Часов Яр.

направления и направления на Часов Яр. Российские войска незначительно продвинулись в пределах Торецка . Геолокационные кадры показывают, что это произошло вдоль улицы Фабричная в центре города.

. Геолокационные кадры показывают, что это произошло вдоль улицы Фабричная в центре города. Российские войска продолжают достигать тактических успехов к югу от Покровска, атакуя слабые точки ВСУ с намерением непосредственно атаковать Покровск с юга. Геолокационные кадры показывают, что продвижение были в западной части Нового Труда и к югу от Даченского. Российские силы стоят уже примерно в 6 километрах от Покровска.

Карты боевых действий войны в Украине и России 11 декабря / Иллюстрации ISW

Также они продвинулись на юг от Курахово . Геолокационные кадры показывают, что это произошло к юго-западу от Дальнего.

. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к юго-западу от Дальнего. Российские войска продвинулись и на север от Угледара 11 декабря. Геолокационные кадры показывают, что они прошли до позиций по улице Победы в Веселом Гаю.

11 декабря. Геолокационные кадры показывают, что они прошли до позиций по улице Победы в Веселом Гаю. Российские войска продолжали интенсивные наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

областей, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. 10 и 11 декабря россияне продолжали наступательные действия на западе Запорожской области в районе Новоандреевки и Пятихаток, но не продвигались. На Днепровском направлении, в частности возле острова Казацкий, тоже наступали, но не продвинулись.

Институт изучения войны заметил, что российские войска продолжают достигать тактических успехов к югу от Покровска, атакуя слабые точки ВСУ. Также они продвинулись в Курской области и на Торецком, Кураховском и Угледарском направлениях.