Россияне атакуют слабые точки ВСУ под Покровском и продвинулись еще на 4 направлениях: анализ ISW
12 декабря 2024, 04:46Читати новину українською
Что изменилось на фронтах в Украине и России в течение 11 декабря, рассказал Институт изучения войны. Также аналитики показали обновленные карты боев.
24 Канал со ссылкой на ISW пересказывает основные выводы. В частности, на каких участках фиксировали продвижение оккупантов.
Смотрите также В обмен на солдат Россия передаст Северной Корее истребители, – ISW
Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 12 декабря
- Российские войска незначительно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к югу от Новоивановки, к юго-востоку от Коренево, во время механизированного штурма.
- 10 и 11 декабря россияне продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Россияне утверждали, что продвинулись к Волчанску, но ISW не нашел подтверждения этого заявления.
- 11 декабря российские войска продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но подтвержденного продвижения не сделали. Это же касается Северского направления и направления на Часов Яр.
- Российские войска незначительно продвинулись в пределах Торецка. Геолокационные кадры показывают, что это произошло вдоль улицы Фабричная в центре города.
- Российские войска продолжают достигать тактических успехов к югу от Покровска, атакуя слабые точки ВСУ с намерением непосредственно атаковать Покровск с юга. Геолокационные кадры показывают, что продвижение были в западной части Нового Труда и к югу от Даченского. Российские силы стоят уже примерно в 6 километрах от Покровска.
Карты боевых действий войны в Украине и России 11 декабря / Иллюстрации ISW
- Также они продвинулись на юг от Курахово. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к юго-западу от Дальнего.
- Российские войска продвинулись и на север от Угледара 11 декабря. Геолокационные кадры показывают, что они прошли до позиций по улице Победы в Веселом Гаю.
- Российские войска продолжали интенсивные наступательные действия в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- 10 и 11 декабря россияне продолжали наступательные действия на западе Запорожской области в районе Новоандреевки и Пятихаток, но не продвигались. На Днепровском направлении, в частности возле острова Казацкий, тоже наступали, но не продвинулись.