ISW зафиксировал продвижение россиян сразу на 8 направлениях: анализ боев и карты фронта

Институт изучения войны обновил свое видение фронта в Украине и России. Произошли определенные изменения, ведь оккупанты продвинулись на 8 направлениях, а ВСУ имели успех на 2.

24 Канал со ссылкой на ISW публикует основные выводы отчета американских аналитиков. Также в материале карты боев. Смотрите также Россияне создают полки БпЛА: в ISW оценили усилия врага Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 30 января Украинские войска незначительно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры от 27 января показывают, это произошло вдоль улицы Новоселовка в северо-западных Погребках .

области. Геолокационные кадры от 27 января показывают, это произошло вдоль улицы Новоселовка в северо-западных . В Харьковской области в районе Волчанска и Старицы россияне атаковали, но не продвигались. На Купянском направлении и к Боровой – так же. Но продвинулись на Лиманском направлении, в частности на северо-запад от Новосадово и Новолюбовки.

области в районе Волчанска и Старицы россияне атаковали, но не продвигались. На Купянском направлении и к Боровой – так же. Но продвинулись на направлении, в частности на северо-запад от Новосадово и Новолюбовки. На Северском направлении у русских продвижений не было, но они продвинулись в городе Часов Яр . Геолокационные кадры за 28 января показывают, как "Ахмат" атакует вблизи террикона к югу от города, то есть российские силы недавно двигались вдоль трассы Бахмут – Константиновка.

направлении у русских продвижений не было, но они продвинулись в городе . Геолокационные кадры за 28 января показывают, как "Ахмат" атакует вблизи террикона к югу от города, то есть российские силы недавно двигались вдоль трассы Бахмут – Константиновка. Украинские и российские силы продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 28 и 29 января свидетельствуют, что ВСУ прошли по улице Клименко в Леонидовке и вдоль Даргомыжского в Торецке, а россияне незначительно прошли в Северном. Боевые действия в Украине и России за 29 января / Карты ISW Российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от Покровска . Геолокационные кадры от 29 января показывают, что это произошло к западу от Котлино. Также россияне продвинулись на запад от Курахово, в частности в южном Дачном .

. Геолокационные кадры от 29 января показывают, что это произошло к западу от Котлино. Также россияне продвинулись на запад от Курахово, в частности в южном . Оккупанты продвинулись на северо-восток и юго-запад от Великой Новоселки . Согласно картам Генштаба, россияне прошли на север от Раздольного, на юго-восток от Новодаровки и на восток от Ольговского.

. Согласно картам Генштаба, россияне прошли на север от Раздольного, на юго-восток от и на восток от Ольговского. 29 января российские войска продолжали штурм на Пологовском направлении, но не продвинулись. Но продвинулись на север от Роботино , в частности на юго-запад от Новоданиловки.

направлении, но не продвинулись. Но продвинулись на север от , в частности на юго-запад от Новоданиловки. Российские войска продвинулись на Днепровском направлении. Геолокационные кадры от 29 января показывают, что это произошло к северу в дельте реки Днепр. Оккупанты захватили остров Нестрига к юго-западу от Херсона. Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что украинские силы продвинулись в Курской области и вблизи Торецка. Российские силы продвинулись вблизи Лимана, Часового Яра, Торецка, Покровска, Курахово, Великой Новоселки, Роботино и на Днепровском направлении. Институт изучения войны отметил, что украинские силы продвинулись в Курской области и вблизи Торецка. Российские силы продвинулись вблизи Лимана, Часового Яра, Торецка, Покровска, Курахово, Великой Новоселки, Роботино и на Днепровском направлении.