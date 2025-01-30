30 января 2025, 05:24
ISW зафиксировал продвижение россиян сразу на 8 направлениях: анализ боев и карты фронта
Институт изучения войны обновил свое видение фронта в Украине и России. Произошли определенные изменения, ведь оккупанты продвинулись на 8 направлениях, а ВСУ имели успех на 2.
24 Канал со ссылкой на ISW публикует основные выводы отчета американских аналитиков. Также в материале карты боев.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 30 января
- Украинские войска незначительно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры от 27 января показывают, это произошло вдоль улицы Новоселовка в северо-западных Погребках.
- В Харьковской области в районе Волчанска и Старицы россияне атаковали, но не продвигались. На Купянском направлении и к Боровой – так же. Но продвинулись на Лиманском направлении, в частности на северо-запад от Новосадово и Новолюбовки.
- На Северском направлении у русских продвижений не было, но они продвинулись в городе Часов Яр. Геолокационные кадры за 28 января показывают, как "Ахмат" атакует вблизи террикона к югу от города, то есть российские силы недавно двигались вдоль трассы Бахмут – Константиновка.
- Украинские и российские силы продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры за 28 и 29 января свидетельствуют, что ВСУ прошли по улице Клименко в Леонидовке и вдоль Даргомыжского в Торецке, а россияне незначительно прошли в Северном.
Боевые действия в Украине и России за 29 января / Карты ISW
- Российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от Покровска. Геолокационные кадры от 29 января показывают, что это произошло к западу от Котлино. Также россияне продвинулись на запад от Курахово, в частности в южном Дачном.
- Оккупанты продвинулись на северо-восток и юго-запад от Великой Новоселки. Согласно картам Генштаба, россияне прошли на север от Раздольного, на юго-восток от Новодаровки и на восток от Ольговского.
- 29 января российские войска продолжали штурм на Пологовском направлении, но не продвинулись. Но продвинулись на север от Роботино, в частности на юго-запад от Новоданиловки.
- Российские войска продвинулись на Днепровском направлении. Геолокационные кадры от 29 января показывают, что это произошло к северу в дельте реки Днепр. Оккупанты захватили остров Нестрига к юго-западу от Херсона.