Топливный крах России и абсурдные военные заявления Путина: анализ военнослужащего Кирилла Сазонова

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов в эксклюзивном интервью для ютуб-канала 24 Канала подробно проанализировал последние геополитические события и внутреннюю ситуацию в России.

Ключевыми темами обсуждения стали внезапный визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин после двухдневных закрытых переговоров с Путиным, а также официальное признание Кремлем катастрофического дефицита топлива в России и оккупированном Крыму.

Особое внимание спикер уделил абсурдным заявлениям российского диктатора о якобы окружении ВСУ под Старым Осколом и опровержению мифов о договоренностях в Анкоридже.

Визит Александра Лукашенко в Китай: поиск нового покровителя

Лукашенко отправился к Си Цзиньпину в Пекин. Сразу после визита к Путину самопровозглашенный лидер Беларуси заявил, что очень ценит отношения Минска и Пекина, назвав нынешний уровень сотрудничества тем, о котором они мечтали. Си Цзиньпин, в свою очередь, сказал, что Китай и Беларусь – это железные друзья. Как мы видим, Лукашенко снова в роли дипломатического бегуна от Москвы сломя голову в Пекин летит. Или только один мечтал о таком сотрудничестве. Ну, скорее "бацька" мечтал о билете в один конец, в одну сторону, чтобы не стать следующим героем российских военных отчетов. Но выглядит так, будто он пытается найти себе нового папочку, потому что старый в Москве стал слишком токсичным. Что вы думаете? Свидетельствует ли визит Лукашенко в Пекин сразу после встречи с Путиным о попытке Минска выторговать себе гарантии безопасности за пределами союзного государства? Возможно, цель визита была другой?

Нет, цель визита была именно такая.

Я просто привел немного другое сравнение, потому что перед этим Лукашенко двое суток провел в переговорах с Путиным на Валдае. И мы прекрасно понимаем, что такой уровень переговоров, такой растянутый во времени формат, ну, он всегда дает много новостей, фотографий, заявлений, сплетен, слухов, новостей со ссылками на источники. Информации всегда очень много. А здесь полный ноль.

В первый день Песков что-то говорил о том, что переговоры продолжаются, обсуждаются международная ситуация, взаимодействие. Вот так в общем.

На второй день никаких заявлений, никакого пресс-релиза, никаких подписанных серьезных документов. Даже нет таких чисто ритуальных, формальных вещей, как, например, подписанный меморандум о чем-то, ни к чему не обязывающий, или поручение правительствам проработать какую-то тематику к следующей встрече. Ничего.

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После двух суток переговоров ни пресс-релиза, ни даже выхода к прессе на 30 секунд, чтобы не слушать вопросы, а просто сделать какое-то заявление ни о чем. Расширение сотрудничества, вечная дружба, взаимодействие, взаимное уважение. Ну, такое что-то. Ни о чем, но ведь сказать-то надо. Даже ни одной фотографии, ничего.

Лукашенко пошел к самолету, сел, и сказали: "Визит в Восточную Азию". Всем понятно, что он летит именно в Пекин, это самое главное. И единственное, что мне так по ассоциации пришло в голову, – что это как будто попытка вернуть бывшую, которая от тебя ушла. Пытался, мол, рыдал, она не ведется, потерял лицо, сходил с ума, угрожал. Потом она все-таки ушла. И тебе даже стыдно об этом рассказывать. Рассказывать нечего. Ты рвешь фотографии, пытаешься вычеркнуть это из памяти. Это о Путине.

Ну, а невеста села в самолет и улетела к новому парню, который не является психопатом, у которого больше денег, который более уверенно чувствует себя в мире, который может предложить что-то реальное. Это, конечно, не сегодняшний выбор. Китай с Беларусью работает очень давно, очень тесно, потому что Беларусь – это для него как плацдарм на пороге Европы. Это очень важно.

Китаю принадлежит многое в Беларуси: электрические сети, например, там очень тесное политическое сотрудничество. В мае, мне кажется, где-то трое суток длился визит заместителя председателя Китая, то есть заместителя Си Цзиньпина. А сейчас Лукашенко сам в 17-й раз полетел в Китай.

Уровень встречи таков, что даже так тепло, скажем, не так официально, но так тепло не встречали ни Путина, ни Трампа. Переговоры. Очень много теплых слов со стороны Си Цзиньпина, которых не дождались ни Путин, ни Трамп. Си Цзиньпин сказал, что отношения с Беларусью сейчас достигают пика. Просто все очень замечательно будет.

Лукашенко тоже сказал: "Мы только мечтали об этом". После переговоров с Си Цзиньпином их ждет обед в семейном кругу. Это с точки зрения восточных таких традиций, ритуалов – просто пригласить на обед в семейном кругу – признак чрезвычайного доверия. Это очень большое проявление такой теплоты, такой доброты.

Мы такие друзья, что в Москве Путин от ревности, наверное, сейчас рыдает, причем не может понять, кого он ревнует больше – Лукашенко или Си Цзиньпина. Сейчас в РФ пытаются хоть как-то сгладить этот негатив. Там, как я вижу, военный корреспондент Живов уже сказал, что Си Цзиньпин заявляет: Беларусь независима, это суверенное государство, и мы это поддерживаем. Он намекает, что сможет защитить Лукашенко от Украины.

Нет, Си Цзиньпин на самом деле все это сказал, что независимость Беларуси – это очень важно, суверенное государство, но это намек вообще не для Киева. Это намек для Москвы. Если вы что-то там думаете, если вы что-то планируете и считаете Беларусь частью великой России – забудьте, даже забудьте об этом. Беларусь – это друг, младший партнер и часть сферы влияния Большого Китая.

Поэтому Си Цзиньпин категорически был против втягивания Беларуси в войну, потому что ему нужен плацдарм на пороге Европы для торговли, для бизнеса, а не еще одна воюющая страна. Из воюющей России Си Цзиньпин вытянул все, что мог. Он закупает нефть, газ, древесину, любое сырье по очень низким ценам, потому что он покупатель последней надежды.

Больше почти никто у России ничего не покупает, тем более в таких объемах. И он же не только покупатель последней надежды, он и продавец последней надежды для России. Он очень дорого продает все, чего у России нет – от оптоволокна до гвоздей или автомобилей. И поэтому из России он получает все. Из воюющей Беларуси ничего не получишь, ничего интересного там нет.

А все, что им нужно, они просто покупают. И Лукашенко только рад, потому что именно такие отношения с Китаем – коммерческие, деловые, дружеские – позволяют ему отказывать Путину, когда тот на него давит. Такая вот интересная история.

Для нас это хорошо. Однозначно это хорошо, потому что уровень угрозы с северной границы сейчас снизился до минимума. Там министерство обороны Беларуси опубликовало заявление, что если Украина пересечет границу, они нанесут удары всем, что есть. Я говорю: "Успокойтесь, ребята, если вы сами не лезете к нам, никто вас не тронет". Вы нам вообще не нужны.

Единственное, что нас беспокоило, – это возможность вторжения российских войск или мобилизации с вашей стороны на нашу территорию.

Если этот вопрос закрыт пустыми переговорами Лукашенко с Путиным и визитом в Китай – все, забудьте. Украина никому не угрожает. Мы даже будем углублять сотрудничество, делать какие-то дела вместе и, даст Бог, через какое-то время белорусская граница будет точкой напряжения не с Украиной, а с Россией. Поэтому я советую Лукашенко не прятать ретрансляторы. Они еще пригодятся для других целей.

Интервью с Кириллом Сазоновым – смотрите видео:

Ритуальные угрозы белорусского МИД

Действительно интересный визит. И вот, как вы говорите относительно Беларуси, то хотелось бы наладить взаимоотношения, но чтобы сначала искоренить вот этот диктаторский белорусский режим, который подчинен кремлевскому московскому режиму путинскому. И тут интересно, что заявление появилось от МИД страны, что Беларусь ударит по Украине всем оружием, если Вооруженные Силы Украины перейдут границу. Здесь очевидно, что никто не собирается трогать там никого, если сами только они не нарушают границу. Если только с территории Республики Беларусь не пойдут российские военные или белорусские войска, мы первыми никогда не будем лезть. Но в качестве самообороны, конечно, будем действовать эффективно, так, как мы можем и умеем. К чему это было заявление сказано? О том, что по нам ударят всем оружием. Непонятно, каким именно. Возможно, они намекают на "Орешник", который размещен (якобы – 24 Канал) на территории Республики Беларусь. Здесь мы можем только догадываться, но интересны ваши мысли?

Это, во-первых, ритуальное заявление. Ну, Лукашенко, конечно, немного напуган, потому что Зеленский поставил ультиматум, видимо, передали устно, что вот здесь и вот здесь мы нанесем удары и до Минска дойдем за сутки. Немного напуган, но и Лукашенко, и его окружение прекрасно понимают, что Украине это не нужно.

Украина сейчас ведет очень тяжелые боевые действия с Россией. Нам не нужен лишний конфликт ни с кем. Поэтому Украина сама не будет нападать и входить на территорию Беларуси, если нас не будут провоцировать и не заставят это сделать.

Поэтому, возможно, это намек России: "Смотрите, мы так угрожаем Украине, потому что за нашей спиной сейчас стоит Китай. И если вы что-то там себе думаете, имеете в виду сейчас провести маленькую СВО в Беларуси, то даже не думайте, потому что будем отбиваться, пока китайские партнеры не придут на помощь".

Поэтому, возможно, это намек для России. Ни в коем случае не прямая угроза, просто намек: "Мы, если что, очень злые и готовы сражаться". Мы все понимаем, что армия Беларуси на фоне армии Украины или армии России – ну, это так, ни о чем.

Понятно. И тем более мы видели те демонстрационные учения, как они прыгают, бегают, делают какие-то сальто. Это выглядит смешно.

Признание Путиным дефицита бензина и ситуация в Крыму

А что касается заявлений российского террориста Владимира Путина, что такого интересного сказал Путин во время выступления на съезде "Единой России"? Давайте разберемся, потому что глава Кремля, российский террорист Путин впервые по сути признал бензиновый кризис, возникший после ударов Сил обороны Украины по НПЗ, и заявил о полном запрете на экспорт бензина. Путин также заявил, что в Крыму запасов топлива хватит лишь на несколько дней, но проблема энергоснабжения Крыма будет решена. Каким образом она будет решена – непонятно, ведь там царит полный коллапс. Украинские дроны, как мы видим, работают лучше любых экономических мер, лучше любых обещанных санкций. Они наглядно объясняют Кремлю, что такое дефицит и реальность, в которой они оказались. Поэтому, господин Кирилл, как вы думаете, почему Путин публично признал вот эту катастрофу? Потому что деваться уже было некуда, ведь проблема очевидна и все о ней говорят не только в Украине, но и во всем мире? Почему Путин пошел на это, ведь он придерживается своей пропагандистской машины, работает по методичкам и, в принципе, никогда не говорит правду как таковую? А здесь он частично где-то и признал, что проблема существует.

Он наговорил так много правды, как я заметил, но как-то в такой очень дикой форме. Вместо того чтобы сказать, что это уже происходит или произошло, он говорит об этом как о планах или угрозах будущего.

И о Крыме, о бензине в Крыму он сказал очень красиво. Вы дословно процитировали, но тон был другой. Он говорил об этом как о победе, об успехе: "Бояться нечего. В Крыму есть бензин. Его хватит еще на несколько дней". А на самом деле это звучит очень грустно – осталось всего на несколько дней.

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На самом деле есть много информации о том, что в субботу и воскресенье по Крыму действовали вооруженные группы – такая личная гвардия, преданная Аксенову, из бывших вагнеровцев, которые брали под охрану все остатки бензина и топлива на небольших базах, в резервуарах, на нефтебазах, где что-то осталось, на случай срочной эвакуации органов власти из Крыма.

Эту информацию подтвердили несколько российских источников. Безусловно, наши оппоненты сказали бы, что Украина запускает пропаганду, сеет панику, поэтому не будем ссылаться на своих – именно российские каналы об этом говорят. Это вполне возможно.

С бензином там очень тяжело. Они выкручиваются. Бензин там появился понемногу, это правда. Вот они с большими потерями доставляют по трассе М-14, но это уже такой "Безумный Макс", потому что охраняют и теряют эти машины. Что-то они провозят по мосту, преимущественно частными машинами – 200 литров разрешено провозить автомобилем в канистрах. Там очень интересная история.

Сейчас крымские СТО очень много работают, потому что в Краснодарском крае по-прежнему запрещено отпускать топливо в канистры.

Что они делают? Они делают в бензобаке два отверстия: одно идет в бензобак, второе со шлангом в салон. И вот он на заправке, тонированные стекла, машина заправлена, он втыкает пистолет в другое отверстие и льет бензин туда. А в салоне сидит его напарник и заливает канистры. Все это везут.

Спекулянты в Крыму перепродают топливо за огромные деньги. Если бензин стоит сейчас на территории России где-то 120 – 130 рублей, в Крыму – до 200, то у спекулянтов он не менее 300 – 350.

Я видел объявление: "Продаем бензин за 450 рублей. Приезжайте, покупайте, кому надо". Кому надо ехать – возьмет и по этой цене быстро, без вопросов. А другим говорят: "Ну, ходите пешком". И на вопрос "Есть ли у вас совесть?" отвечают сразу: "Совести нет, есть бензин". Вот такая история.

То есть выкручиваются, понемногу находят, но это дефицит, и дефицит очень тяжелый. Возможно, что-то завозят уже в цистернах поездами, я такого еще не видел. Там был запрет, но, возможно, что-то пытаются через Крымский мост завезти.

Бензина очень мало. И это, конечно, постепенно влечет за собой подорожание логистики, и цены на все идут вверх. И опять-таки, Крым – он просто первый. Это все ждет Россию дальше, ждет другие регионы – подорожание продуктов, всего.

Логистика тянет за собой все. Тем более Украина начинает дальше усложнять логистику, добавляя ударов уже по железной дороге. Поэтому ситуация очень тяжелая с бензином, и дальше будет хуже.

На самом деле несколько дней российское правительство пыталось успокоить россиян. Выступал там такой вице-премьер Александр Новак. Его выбрали это озвучивать – возможно, его не жалко вообще, возможно, он самый непопулярный в правительстве, и его бросают на эту амбразуру.

И он говорит: "Бензина полно, бензин у нас есть, всю панику разгоняют украинские телеграм-каналы". И когда говорят, что бензина нет, то это чисто из-за того, что на этой панике скачкообразно вырос спрос, и это скоро кончится. Но по цифрам спрос на самом деле вырос на 30%, а продажи бензина и дизеля упали на 15%. Когда растет спрос, а продажи падают, это означает одно – нет бензина, чтобы его продавать.

Поэтому Путин просто вынужден это признавать, ничего не остается. Это реальность. Можно сколько угодно говорить: "Бензина хватает всем". Но даже я сегодня видел видео: Рублевка – это самый элитный такой район Подмосковья, там живет вся российская элита, Барвиха, Рублевка – и там на заправке очередь на километр. Причем они еще не заправляются, а просто видят, как разгружается бензовоз, который привез бензин. Все, то есть не спрячешь.

Это уже все на себе почувствовали – от российской элиты до простого таксиста. Будь то Москва, Омск, Иркутск, не говоря уже о Крыме и оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях – бензина нигде нет.

С ним трудно: очереди, цены, спекулянты. И стараться об этом не говорить ничего, говорить "все нормально" – после этого Путина уже не будут воспринимать как адекватного человека. Поэтому он признает, что проблемы есть, но "они будут решены, мы ремонтируем быстрее, чем террористы киевского режима наносят удары".

Нет, не так все просто. И яркий показатель – это нефтеперерабатывающий завод в Москве в Капотне, который выведен из строя. Обе установки АВТ, каждая из которых давала первичную обработку нефти по 6 миллионов тонн в год, выведены из строя. И до 2027 года этот завод не заработает никак. И много историй таких же.

Завод в Краснодарском крае в Славянске-на-Кубани пылает уже третий день сегодня. Утром я видел новости о Ярославском заводе, который входит в топ-5 НПЗ России – снова ночью нанесли удары. Его как раз ремонтировали, видимо, отчитывались, что скоро отремонтируют, а наши сказали "не скоро" и прилетело снова. Поэтому ситуация будет только ухудшаться.

Довольно показательно вы подметили, что действительно Рублевка страдает от дефицита топлива. Рублевка – одно из самых дорогих мест вблизи Москвы, где проживает большинство российской элиты. И то, что они сталкиваются с проблемой огромных очередей и нехваткой топлива, это может привести к неприятным инцидентам, я думаю, что это касается самого окружения российского террориста Владимира Путина.

Опровержение "духа Анкориджа" и лжи о договоренностях с Трампом

Еще то, что Путин фактически признал – диктатор опроверг один из ключевых тезисов кремлевской пропаганды, признав, что во время переговоров в Анкоридже Россию призвали пойти на компромиссы для завершения войны против Украины. По словам Путина, в Анкоридже никаких документов не подписывали. Однако стороны обсудили возможные пути завершения войны в Украине. Путин также заявил, что американские переговорщики предложили Москве компромиссные условия, на которые Россию призвали согласиться. Там большая игра оказалась болтовней ни о чем, я тут имею в виду всех тех кремлевских прихвостней – Лаврова, Пескова, Ушакова, которые постоянно говорили о некоем "духе Анкориджа", что документы были подписаны, о договоренностях на договоренности, хотя на самом деле их нет. И об этом уже выходит и говорит российский террорист Путин. Почему он тоже решил публично признать отсутствие подписанных соглашений с Трампом и как и на что это влияет?

Потому что здесь тоже тупик, потому что его уже назвали открыто лжецом. Для их элиты очень подходит криминальный сленг, они его любят.

Вот вышел Рубио и сказал: "Никаких договоренностей в Анкоридже не было и не могло быть. Мы разговаривали о возможностях, о каких-то вариантах, но какие могли быть договоренности, если там не было Украины?". Мы на самом деле понимаем, о чем там разговаривали и в какой форме. Но сейчас Америка возвращает себе лицо, старается выглядеть честной и говорит: "А какие могли быть договоренности вообще без представителей Украины? Никаких. Мы на это не пойдем".

Вот и Трамп уже говорит: "Не было никаких договоренностей, ни о чем мы не договаривались там". То есть Путин врет, Лавров врет, Ушаков врет, Песков врет – все, кто говорят о договоренностях, врут. И поэтому Путину ничего не остается. Ну что, или сказать: "Нет-нет, мы подписывали, Трамп врет?" Ему еще этой головной боли не хватало – лично ссориться с Трампом. Поэтому он говорит: "Ну да, обсуждали планы, нам предлагали что-то, типа нас уговаривали, но договоренностей не было".

Это немного перегнула палку российская пропаганда о договоренностях, когда говорила, что все решено. На самом деле это так. Мы понимаем, что некоторые устные планы, пожелания, видения были, но выкрутить Украине руки, заставить Киев пойти на эти условия не удалось – ни Соединенным Штатам на переговорах, ни России на линии фронта. Поэтому все это теряет смысл.

Америка, Трамп, Рубио говорят вполне дельные вещи, потому что формат переговоров, то, о чем разговаривают, каким тоном и к чему склоняются все стороны, посредники, участники процесса – все опираются в первую очередь на реальность. Реальность – это линия боевого столкновения и ситуация на фронте. И это ситуация в тылу.

Мы видим, что успехов особых на фронте нет у россиян, кроме "окружения" нашей группировки под Старым Осколом, о котором Путин тоже выдал. Все в шоке, что на самом деле 2 километра осталось, чтобы окружить полностью украинскую группировку под Старым Осколом. Но это город в Белгородской области РФ! Никакой группировки украинских войск там нет, и мы не можем даже на помощь прийти, потому что некому. Вот такие "успехи" на фронте.

Похоже, Путин настолько погрузился в свои параллельные миры, что уже не отличает города от рек. Может, в следующий раз он объявит об окружении где-нибудь на Марсе – главное нарисовать правильную стрелочку на карте. А существует ли там река где-то там – это уже детали. Поэтому здесь тоже интересно, ошибся ли он или он реально вообще не понимает, что происходит. Потому что мы осознаем, что российский террорист находится в своем каком-то мыльном пузыре, и что если ему говорят о каких-то отчетах относительно ситуации на поле боя, то они не соответствуют действительности. Поэтому здесь вполне вероятно, что он действительно думал, что где-то там возле Старого Оскола расположены наши войска и они уже там в окружении, как ему сообщили. Здесь можно только догадываться?

Это показатель того, что ему настолько на самом деле безразлично на реальную ситуацию, на эти мелочи, какие там населены пункты.

Он звонит дочери: "Дочка, что там у вас в институте? Я проживу до 150 лет". Она говорит: "Папа, работаем, дай еще денег". Он говорит: "Сколько угодно. Я хочу жить 150 лет, привезу волшебную пилюлю от Си Цзиньпина, и он нам поможет на войне". Все, это его интересует. А там Старый Оскол или Новый Оскол, Купянск или Купянск-Узловой, Донецк или река Северский Донец – ему вообще не интересно это.

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Поэтому успехов на фронте особых нет, адекватность нулевая. Хотя наши военные сразу пошутили, даже немного защитили Путина, сказали: "Не надо над ним смеяться". Путин просто говорит не о ситуации сегодня – это анонс. Он прекрасно понимает ситуацию на фронте и допускает, что где-то может через месяц, может через два будут бои действительно в Белгородской области на Старом Осколе. Тогда и посмотрим. То есть он анонсирует большое украинское наступление, но окружены будут не наши войска, а российские. Ну, посмотрим. Но до Старого Оскола 100 километров от границы, давай сперва пройдем этот путь.

А в тылу России – мы об этом рассказывали с самого начала – бензиновый кризис, логистический кризис, проблемы с предприятиями. Россияне чувствуют себя беззащитными уже открыто, без шуток рассказывают о Майдане, о протестах, о бунте, потому что не удается никак Путину и его команде отвлечь этот народный гнев от себя – натравить на правительство, на спекулянтов, на нефтяные компании. Нет, народ откровенно говорит: "Виновники в Кремле, наши кремлевские пенсионеры, потому что они все прозевали. Прозевали ПВО, которая не может защитить нефтеперерабатывающие заводы, не смогли справиться с Украиной. Сейчас нас бьют, как хотят, а мы по два часа стоим в очереди за бензином. Что делать?".

Вот такая история. И все это видят – и Трамп прекрасно, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, в Лондоне, в Киеве, в Пекине тоже видят. И все понимают, что Россия проигрывает. На самом деле проигрывает и по фронту, и по тылу.

Ситуация для них очень плохая, очень тяжелая. И это не временные сложности, это тенденция. Поэтому, конечно, никто не считает нужным сейчас воспринимать серьезно то, о чем разговаривали с Путиным год назад. Это как сейчас Лавров говорит: "А давайте вернемся к разговору в Стамбуле в 2022 году". На что наши отвечают в шутку, что есть разница: в 22-м году мы остановились, когда у вас был полный бак бензина, а сейчас нет.

Это интервью было сокращено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.