Зеленский в Риме призвал разработать аналог "Плана Маршалла" для Украины

В Риме началась конференция по восстановлению Украины. Во время мероприятия президент Украины призвал партнеров разработать план, подобный "Плану Маршалла".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время пленарной сессии официального открытия Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025.

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Украине нужен свой "План Маршалла"

Владимир Зеленский считает, что для восстановления Украины нужны систематический подход, коалиция с четким лидерством стран, компании, которые могут возглавить и привести за собой других, а также – четкий план.

Он напомнил о "Плане Маршалла", который помог в восстановлении и трансформации Европы.

Вот почему Европа наслаждалась миром и экономическим ростом в течение так многих декад. А сейчас мы имеем реальную возможность начать новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле "Плана Маршалла", и мы должны развить его вместе,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент Украины обратился к партнерам с призывом остановить российские дроны и ракеты. По его словам, в этом помогут инвестиции в дроны-перехватчики, системы ПВО и ракеты к ним.

"Я призываю всех наших партнеров увеличивайте свои инвестиции. В то время, как Россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования для производства дронов", - отметил президент.

Что такое "План Маршалла"?

"План Маршалла" – это модель экономической помощи странами Европы в послевоенные времена. Свое название план от имени инициатора – госсекретаря США Джорджа Маршалла. Программа реализовывалась с 1948 по 1952 годы. Благодаря ей Америка передала около 13 миллиардов долларов помощи странам Европы.

Заметим, что в канун конференции спецпредставитель Трампа Кит Келлог также заявил, что Украине нужен новый "План Маршалла". Однако прежде всего, по его мнению, надо достичь прекращения огня.