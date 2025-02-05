"Любимый не дождался месяц": журналистка Анастасия Федченко родила дочь

4 января в Донецкой области погиб офицер 35-й бригады морской пехоты Андрей Кузьменко. Через месяц после трагедии его жена Анастасия Федченко родила их общего ребенка.

О рождении дочери редактор телеканала "Первый" и журналистка "Новинарни" сообщила в заметке в Facebook, передает 24 Канал.

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"Она похожа на него"

"Одной украинкой стало больше. Знакомьтесь: Екатерина Андреевна.

Наша самая прекрасная девочка, которую мы с Андреем так ждали", – поделилась женщина. Она заметила, что ровно месяц ее любимый не дождался рождения ребенка.

Анастасия рассказала, что имя дочери выбирал именно муж. "Ее одели в лели и шапочки, которые мы выбирали вместе: я сбрасывала фотографии, муж одобрял. Она похожа на него, и у нее самые красивые щеки", – говорится в заметке журналистки.

Женщина призналась, что несмотря на большое счастье, которое подарила ей новорожденная, она не может прекратить думать о своей потере.

Вчера в роддоме со мной должен был быть Андрей: держать за руку и кормить с ложки. Водить в уборную, поддерживая под локоть, и обувать резиновые тапочки. Прошла бы всего неделя с начала его отпуска. Мы бы еще успели побыть вместе, втроем, перед возвращением мужа на войну,

– делится болью Анастасия.

Журналистка пообещала, что будет растить маленькую Катюшу за двоих.

Напомним, что 10 января в Киеве состоялось прощание с Андреем Кузьменко. В 2023 году он добровольно стал на защиту Украины. Сначала нес службу на Херсонщине, а позже в Донецкой области, где и принял свой последний бой. До войны мужчина работал редактором издания "Новинарня".