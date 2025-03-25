16-летнюю Анастасию, которая пропала в Одессе 11 дней назад, нашли мертвой на Львовщине

13 марта 16-летняя Анастасия Парфенова утром ушла из дома в Одессе и не вернулась. Спустя почти две недели поисков девушку нашли мертвой на территории Львовской области.

Об исчезновении дочери мать девочки сообщила в полицию только ночью 22 марта, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также Удар по Сумах: почему пострадало так много детей, и в каком они состоянии

Анастасию нашли мертвой

24 марта стало известно, что тело девушки было обнаружено на территории одного из населенных пунктов Львовщины. По данным ZAXID.NET, тело нашли в поле во Львовском районе. Предварительно, на нет нет признаков насильственной смерти.

На сегодня в рамках расследования тело несовершеннолетней направлено на экспертизу для установления окончательной причины смерти. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, что на Тернопольщине 8 марта нашли мертвым несовершеннолетнего мальчика, который исчез двумя днями ранее. Также недавно в городском озере Ивано-Франковска рыбаки обнаружили тело мужчины. Оказалось, что оно принадлежит военному и шеф-повару Артему Падалке, который считался пропавшим без вести 3 месяца.