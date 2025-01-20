Сдался в плен террористам, освободил заложницу и стал Героем Украины: умер Анатолий Француз

Наше государство потеряло политика и Героя Украины Анатолия Француза. Он ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Мужчина выразил желание обменять себя на заложницу террористов во время международной операции и получил за это звание Героя Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Степана Родича.

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Что известно об Анатолии Французе

Анатолий Француз родился 23 марта 1954 года в городе Монастыриска, что на Тернопольщине.

В 1977 году он выпустился из Львовской специальной средней школы милиции по специальности юрист, в 1983 году окончил Киевскую высшую школу МВД СССР по специальности юрист-правовед и в 1990 году - Академию МВД СССР.

Француз занимал должности МВД Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Впоследствии он стал начальником управления по организации оперативно-розыскной деятельности Главного управления уголовного розыска МВД Украины.

В 1994 году стал начальником УМВД в Ивано-Франковской области, а с мая 2000 года – начальником УМВД в Ровенской области.

С июня 2002 года по февраль 2005 года был председателем Волынской ОГА.

В апреле 2002 года участвовал в международной операции по освобождению заложницы и обезвреживанию трех террористов, которые совершили разбойное нападение на банк в Германии,

– рассказал Родич.

По его словам, террористы проехали Польшу и добрались до пригорода Ровно и Анатолий Француз добровольно стал заложником террористов и освободил заложницу.

За этот поступок ему присвоили звание Герой Украины и вручили орден "Золотая Звезда".