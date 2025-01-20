Чоловік висловив бажання обміняти себе на заручницю терористів під час міжнародної операції та отримав за це звання Героя України. Про це пише 24 Канал із посиланням на журналіста Степана Родича.

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Що відомо про Анатолія Француза

Анатолій Француз народився 23 березня 1954 року у місті Монастириська, що на Тернопільщині.

У 1977 році він випустився із Львівської спеціальної середньої школи міліції за фахом юрист, у 1983 році закінчив Київську вищу школу МВС СРСР за фахом юрист-правознавець і в 1990 році — Академію МВС СРСР.

Француз обіймав посади МВС Тернопільської та Івано-Франківської областей. Згодом він став начальником управління з організації оперативно-розшукової діяльності Головного управління карного розшуку МВС України.

У 1994 році став начальником УМВС в Івано-Франківській області, а з травня 2000 року – начальником УМВС в Рівненській області.

З червня 2002 року по лютий 2005 року був головою Волинської ОДА.

У квітні 2002 року брав участь у міжнародній операції з визволення заручниці та знешкодження трьох терористів, які здійснили розбійний напад на банк у Німеччині,

– розповів Родич.

За його словами, терористи проїхали Польщу та дістались аж до передмістя Рівного і Анатолій Француз добровільно став заручником терористів і звільнив заручницю.

За цей вчинок йому надали звання Герой України та вручили орден "Золота Зірка".