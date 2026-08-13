Я вас не понимаю, – министр обороны Молдовы отказался отвечать на вопросы на русском языке

В Молдове произошел языковой инцидент. Министр обороны страны демонстративно остановил репортершу, потребовав, чтобы она общалась на государственном языке.

Во время публичного мероприятия Анатолий Носатый прервал журналистку издания NewsMaker, которая попыталась задать ему вопрос на русском языке.

Языковой инцидент в Молдове

Репортерша начала свое обращение со слов "Господин Носатый, скажите нам" на русском языке, однако глава оборонного ведомства сразу остановил ее фразой на румынском: "Я вас не понимаю".

После такой реакции чиновника журналистка была вынуждена повторить свой вопрос уже на румынском языке.

Большое спасибо, что вы говорите на государственном языке – румынском. Вы очень хорошо им владеете,

– поблагодарил Носатый и только после этого ответил по существу.

Журналисты NewsMaker, освещая инцидент, обратили внимание на официальное резюме чиновника, опубликованное на сайте правительства Молдовы. Там указано, что он владеет румынским, английским и русским языками.

Также в биографии Носатого указано, что в 1990-х годах он четыре года проходил военную подготовку в Украине, в частности осваивал курс тактической разведки в Киевском высшем общевойсковом командном училище и курс пехотной подготовки в Одессе.

Анатолий Носатый занимает пост министра обороны Молдовы с 2021 года.

Напомним, что 9 августа в Молдове прогремел мощный взрыв в районе населенного пункта Крокмаз. Оказалось, что беспилотник врезался в дерево, а его обломки разлетелись вокруг и повредили крыши и пристройки нескольких жилых домов.

Носатый отметил, что по предварительным данным это российский дрон, и подчеркнул, что Россия угрожает безопасности Молдовы.