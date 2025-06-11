В Украине судят освобожденного из российского плена предателя Тараненко, – СМИ

Районный суд Днепра рассматривает дело освобожденного из российского плена Анатолия Тараненко. Его судят за дезертирство.

Военнослужащего вернули из плена в мае 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Что известно о деле Тараненко

Чечеловский районный суд Днепра судит Анатолия Тараненко несмотря на статус уволенного военнослужащего. В частности, его обвиняют в дезертирстве и присвоении военного имущества.

По данным следствия, еще в январе 2021 года предатель перешел на сторону российских оккупантов. На следующий же день было открыто уголовное производство.

Как передает издание, в период службы на стороне России российские медиа записывали с Тараненко пропагандистские интервью. В них он отрицал намерение возвращаться в Украину и обвинял ВСУ в обстрелах Донбасса. После 2021 года его лицо исчезло из информационного пространства.

Однако в мае 2025 года Тараненко вернули из российского плена. Как оказалось, еще в декабре 2024 года Чечеловский суд восстановил утраченные материалы уголовного дела, а 4 июня 2025 года уже был назначен состав суда для слушания.

На следующий день суд отказался от взятия Тараненко под стражу, ведь на заседание он не явился. По словам прокурора Ирины Ленкевич, предатель проходит реабилитацию в Винницком военном госпитале.

Обвиняемого будут судить по двум статьям Уголовного кодекса Украины: дезертирство и присвоение военного имущества. Ему грозит до 12 лет заключения.

Напомним, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов объяснил, зачем Тараненко вернули из плена. По его словам, Украина не имела влияния на формирование списков. Каждая из сторон самостоятельно определяла, кого передает.