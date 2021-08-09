Это будет прощальный визит, – немецкий политолог о приезде Меркель в Киев

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев уже 22 августа. Это будет ее прощальный визит, однако ничего существенного для Украины он не сможет дать.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил немецкий политолог Андреас Умланд. Он не верит, что позиция Германии по "Северному потоку-2" изменится.

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"Я боюсь, что позиция Германии в этом вопросе вряд ли изменится, даже после смены власти и новой коалиции. Будет самая большая проблема немецко-украинских отношений. Это будет, возможно, самым большим вызовом во время визита Меркель в Киев", – отметил Умланд.

Есть подозрение, что продвижения в этом вопросе не будет, поэтому у политолога нет больших ожиданий относительно этого визита.

Вероятнее всего, будет объявление немецкой и украинской позиции и прощальный визит Меркель в Киев,

– заявил Умланд.

Он также добавил, что, к сожалению, немецкая политика сформировалась так, что решающие элиты сейчас поддерживают проект "Северный поток-2".

Умланд: Не вижу пространства для компромисса

Политолога удивило то, что в Германии снова заговорили о формуле Штайнмайера. В частности, Меркель призвала закрепить ее в украинском законодательстве.

"Я хочу ошибаться. Возможно, будет какой-то шаг вперед. Однако в этих 2 самых главных вопросах немецкая и украинская позиция разнятся настолько, что я не вижу пространства для компромисса", – подытожил Умланд.

Согласно формуле, Верховная Рада должна принять новый закон . В нем идет речь об особом порядке местного самоуправления на территории отдельных районов Донетчины и Луганщины. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что это возможно, если это будет единственным условием для начала урегулирования ситуации на Донбассе.

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