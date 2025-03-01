В течение последних 3 недель оккупанты замедляют свое наступление, особенно в районе Покровска Донецкой области. В то же время южнее Покровска, в секторе Андреевки, возникла серьезная проблема по полуокружению украинских военных.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал австрийский военный аналитик Том Купер, добавив, что в целом на направлениях сохраняется определенный баланс. Больше о ситуации на фронте и изменились ли действия россиян после переговоров – читайте далее в материале.

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Что происходит на фронте

Начнем с ситуации на фронте, есть ли хорошие новости для Украины, какие-то прорывы?

На фронте? Не совсем. Если говорить с военными, которые непосредственно воюют против россиян, они рассказывают совсем другие вещи, чем те, что можно услышать от высшего командования, особенно от генералов, которые стоят над бригадными командирами.

Не сами бригадные командиры, а генералы высшего ранга находятся в определенном отчаянии. Они видят только проблемы и не имеют решений, а военные на передовой, которые непосредственно бьются с россиянами, имеют множество решений, много идей. Они часто в очень хорошем настроении, даже если мыслят фаталистически. Поэтому это похоже на разговор не просто с двумя разными группами украинских военных, но и будто еще с кем-то другим.

Всего за последние 3 недели мы наблюдаем замедление российского наступления, особенно в районе Покровска, где командование взял на себя генерал Михаил Драпатый (командующий Сухопутных войск – 24 Канал).

Полное интервью с аналитиком Томом Купером: смотрите видео

Я не могу не улыбнуться, когда вспоминаю генерала Александра Сырского. Он передал командование в районе Покровска генералу Драпатому. Он фактически остановил российское продвижение на этом участке. Это хорошая новость. В то же время дальше на юг, в секторе Андреевки, генерал Сырский до сих пор руководит ситуацией. Там есть большая проблема – 6 украинских бригад и их подразделения фактически окружены с трех сторон россиянами. Ситуация там критическая.

Таким образом сохраняется определенный баланс на других направлениях. Например, из-за того, что генерал Сырский полностью сосредоточен на Андреевке, он не уделяет достаточного внимания Купянскому отрезку. Это позволяет россиянам расширять свои плацдармы на западном берегу как на север, так и на юг от Купянска.

Но речь идет о продвижении всего на 100 метров в неделю или что-то другом. Теоретически, если бы в Киеве приняли решение направить несколько подразделений для подкрепления в район Купянска, эти плацдармы можно было бы ликвидировать или по меньшей мере остановить так называемое наступление россиян на этих участках. Однако этого не происходит.

Еще есть Харьков и Курск. В районе Харькова украинцы удерживают линию фронта и даже освобождают отдельные территории. А на Курщине россияне снова и снова атакуют, активно применяют авиаудары и наносят украинским войскам серьезные потери. Ситуация там непростая. Украинцы постепенно теряют позиции на Курщине. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события.

Ситуация возле Андреевки: смотрите на карте

Знаю, что вы достаточно критически относитесь к Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Насколько я понимаю, вы выступаете за проведение военной реформы во время войны. Сколько времени это может занять? Каких результатов можно ожидать?

Главная цель военной реформы – повысить эффективность и боеспособность Вооруженных Сил Украины. Если ваши войска лучше подготовлены – они воюют лучше. Если ими лучше командуют, они также воюют лучше. Сейчас в украинской армии есть примерно десяток бригад, которые хорошо обучены, хорошо управляемые и соответственно хорошо воюют. Впрочем, остальным не хватает подготовки, качественного командования, оснащения и всего остального.

Это ответственность Главнокомандующего и Генштаба ВСУ. Они не выполняют свою работу. По моему мнению, они некомпетентны. Эта некомпетентность неоднократно доказывалась на практике. Именно поэтому ситуация не улучшается. Это главная проблема.

Из-за этого возникают трудности с набором и мобилизацией, есть проблемы с эффективным использованием техники и боеприпасов, которые вы получаете. Именно поэтому украинская армия имеет огромные трудности в сдерживании российского наступления, которое длится уже более года, от октября 2023 года.

То есть наши военные воюют хорошо, но проблема в высшем командовании?

Да, вот почему я всегда улыбаюсь по этому поводу. Это просто абсурдно, если внимательно следить за поведением Главнокомандующего. Несколько недель назад я опубликовал в своем блоге перечень характеристик его стиля управления. Это был вывод, который я сделал на основе того, что слышал в течение месяцев, а теперь уже и лет. Почти сразу после этой публикации я начал получать сообщения с благодарностью, мол, это "точное описание того, как командует Сырский".

Его стиль таков. Сначала он игнорирует проблему. Затем, когда она уже становится очевидной, он внезапно обнаруживает, что эта проблема существует. Далее он отправляет один батальон, чтобы решить ее. Затем этот батальон заставляют проводить бессмысленные контратаки. После этого Сырский разочаровывается, забывает о ситуации, бросает ее и концентрирует внимание на чем-то другом. И самое главное, что он никогда не делает выводов из своих ошибок.

Как я уже говорил, все это приводит к низкой боеспособности большинства подразделений ВСУ. Это нужно менять. Именно отсюда должна начаться реформа – новый Главнокомандующий и полная реорганизация системы подготовки, переобучение всей армии. Это займет не более 6 – 9 месяцев.

В Украине есть достаточно офицеров, которые знают, как правильно организовать процесс, как все должно работать. Главнокомандующий и Генеральный штаб получали серьезные предложения от офицеров, которые говорили: "Позвольте мне провести полную реорганизацию и переобучение армии". Но ответ всегда был один – "это не ко времени" и так далее. В конце концов, ничего не меняется. Они воюют так, как воевали бы советские генералы 1980 года.

То есть то, как ведет себя Сырский, нельзя назвать стратегией?

Нет, это не стратегия. Если у него и есть какая-то стратегия, то она сводится лишь к одному – как-то удержаться на должности и выпутаться из проблем, в которых он постоянно находится. Однако он не имеет никакого видения будущего для ВСУ. Он не решает никаких проблем, а просто "латает" фронт, перебрасывая батальоны из других секторов, что только создает еще больший хаос.

Сырский не обеспечивает коммуникацию и координацию между подразделениями, не организует их командование, не занимается формированием резервов. Он не прививает своим подчиненным, особенно Генеральному штабу ВСУ и Министерству обороны, культуру ответственного отношения к солдатам. Не говоря уже о многих бригадных командирах, которые не имеют достаточного опыта и необходимых командных навыков.

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Он ничего не делает, чтобы улучшить ситуацию. Его единственный фокус – находить проблемы, но он всегда делает это слишком поздно и каждый раз реагирует одинаково. Он стал абсолютно предсказуемым для россиян, что значительно упрощает им работу.

Только представьте – это Главнокомандующий ВСУ. Он только доставляет Украине проблемы и ненужные потери, особенно среди личного состава, среди техники. За 2 года его руководства он не решил ни одной проблемы.

Курская операция была хорошей идеей, но есть нюанс

Насколько оправданной и эффективной была Курская операция?

Как операция по предотвращению или уничтожению сил противника, Курск был очень хорошей идеей. Здесь даже не о чем спорить. Но Главнокомандующий и его штаб с самого начала должны были осознавать проблемы с логистикой и обеспечением и позаботиться об открытии дополнительных маршрутов через Суджу в Коренево, чтобы обезопасить весь этот батальон, который был отправлен на взятие Коренево, достаточным количеством боеприпасов, когда они не имели достаточного обеспечения.

Тогда это имело бы очень хорошие перспективы и гораздо больший успех. ВСУ могли бы не только взять Коренево, но и продвинуться дальше на север, заблокировать всю магистраль на запад от Курска. Это еще больше усложнило бы российские контратаки с августа – сентября. То есть, это был блестящий шанс, который, к сожалению, потеряли.



Украинский военный в Судже, что на Курщине / Getty Images

Самое печальное, что во время этой наступательной операции, а затем и обороны, от российских контратак, погибло около 600 украинских военных. Много раненых, и многие из них – очень тяжело. Это похожая ситуация, как было в Бахмуте в начале 2023 года, когда лучшие украинские войска тратились на операцию, которая в итоге была обречена.

Мы уже знаем, что Зеленский через дипломатические каналы предлагал Путину обменять Курщину на другие территории Украины. И что сделал Путин? Сразу отказался, потому что он уверен, что может вернуть Курщину или полностью освободить своими вооруженными силами. А если нет, то с помощью северокорейцев.

Но сейчас этого не происходит.

Да, обмена территории не происходит. Но что происходит? Постоянные российские атаки. Северокорейцы вернулись. Они хоть и медленно, но постепенно вытесняют украинцев с Курщины.

Как изменился подход спецслужб к ударам по России

Служба безопасности Украины продолжает наносить удары по российским целям. Хотя, кажется, без скоординированного стратегического подхода. Можно ли сказать, что эти атаки стали более эффективными?

Создается впечатление, что за последний месяц они наконец решили определить приоритеты и сосредоточиться на российской нефтяной промышленности. Сейчас они уже серьезно вывели из строя около 10% российской нефтеперерабатывающей индустрии. Прежде всего нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Это хороший результат, но проблема в том, что для действительно масштабного влияния на Россию нужно гораздо больше. Это займет минимум еще 6 – 9 месяцев.

Также необходима разработка вооружений большей дальности, чтобы поражать нефтеперерабатывающие заводы, которые расположены дальше от границ Украины. Большинство целей, расположенных ближе, – уже поражены, но остается еще много отдаленных.

Это означает, что нужны не только ракеты с дальностью 700 – 1000 километров, которые уже есть сейчас, но и оружие с дальностью 2 – 3 тысячи километров. Такое оружие непросто разработать. Есть большая разница между ракетой, летящей на 500 – 1000 километров, и оружием для расстояния более 2 тысяч километров. Это требует времени.

Также важен кумулятивный эффект от ударов. Если сначала поражено 20 нефтеперерабатывающих заводов, потом – 25, потом – 30. Если их атаковать с такой интенсивностью, чтобы вывести из строя не на 2 – 3 недели, а на 2 – 3 месяца и более, то это тоже занимает время.

Раньше проблема была в том, что Служба безопасности Украины действовала хаотично. Один день они атаковали командные центры, потом – склады боеприпасов, потом – авиабазы, потом – нефтеперерабатывающие заводы, а потом – еще что-то другое. Каждую неделю или раз в две недели меняли цели. Сейчас они пытаются сконцентрировать усилия. Это правильное решение. Надеюсь, у них будет достаточно оружия, чтобы продолжать наносить удары и держать российскую нефтяную промышленность под постоянным давлением.

Сравнение F-16 и наземных ПВО для сбивания ракет

В начале этого месяца Украина получила не только вторую партию F-16, но и истребители Mirage. Какие преимущества для ВСУ французские самолеты Mirage могут принести на поле боя?

Начнем с того, что невозможно ускорить поставки F-16 или Mirage, поскольку скорость их передачи диктуется скоростью подготовки пилотов и наземного персонала. Это не вопрос двух недель. F-16 и Mirage 2000 – это не АК-47, с которым можно научиться работать за час. Так что, это пункт номер один.

Относительно их влияния на ситуацию могу сказать, что в Украине уже больше чем две партии F-16. Не буду вдаваться в детали, но их больше чем две. Это не только нидерландские самолеты, но и датские. Главное то, что F-16 уменьшают нагрузку на наземные системы противовоздушной обороны. Они все больше перехватывают российские ударные беспилотники большой дальности, которые атакуют Украину каждую ночь.



Истребитель F-16 / Getty Images

В этом аспекте они эффективнее наземных средств противовоздушной обороны. Все потому, что они более маневренные. Наземные системы ПВО после размещения остаются стационарными. Они не могут двигаться. Даже если они мобильны, то все равно привязаны к дорогам и двигаются относительно медленно. Прежде чем открыть огонь, им нужно остановиться и развернуться.

В отличие от них, F-16 могут взлететь и двигаться со скоростью до 2500 километров в час, оперативно занимая боевые позиции. Их можно привести в более боевое положение, по сравнению с наземными средствами противовоздушной обороны.

В случае с наземными системами ПВО вам придется надеяться, что, опираясь на предыдущий опыт, вы сможете разместить свое оружие в правильной позиции вовремя для атаки врага. Тогда вам придется надеяться, что вражеские средства, которые вы пытаетесь уничтожить, будь то беспилотный летательный аппарат, крылатые ракеты или боевые самолеты, – прилетят в вашу сторону и окажутся в зоне поражения оружия.

В случае с F-16 вы можете самостоятельно разместить самолет в позиции перехвата и приблизить вражеский самолет, ракету или беспилотный летательный аппарат к этой зоне поражения, поскольку он движется с такой большой скоростью.

Однако у наземных систем ПВО есть преимущество. Они могут оставаться в боевой готовности днями, неделями, месяцами, если их не уничтожат. Истребители же находятся в воздухе 30 – 60 минут, после чего вынуждены возвращаться на базу для дозаправки. Их нужно сменять другими самолетами, то есть эти системы дополняют друг друга.

В общем F-16 уменьшают нагрузку на имеющиеся наземные средства противовоздушной обороны, что является очень важным, поскольку количество запасов ракет, оставшихся для украинских средств противовоздушной обороны, постоянно уменьшается. Это означает, что у вас есть большее количество подразделений, но у них становится все меньше доступных зенитных ракет. В то же время F-16 поставляются вместе со своими воздушными ракетами. У НАТО и Украины еще остаются значительные запасы этих ракет.

По Mirage, то мы увидим, что с ними случится. Есть информация, что их не планируют использовать для целей воздушной обороны. Хотя Mirage 2000-5, который получила Украина, является преимущественно самолетом противовоздушной обороны, их планируют использовать как новые носители SCALP. Это французская версия дальнобойной крылатой ракеты Storm Shadow. В перспективе они заменят Су-24 и будут наносить мощные удары по целям в Крыму и западной части России.



Самолеты Mirage-2000 / Getty Images

Изменились ли действия оккупантов на фронте из-за переговоров

Сейчас много говорят о возможных переговорах между Россией и Украиной. Очевидно, что это влияет на ситуацию на фронте. По вашему мнению, как меняется поведение россиян на поле боя из-за этого?

Совсем не меняется. Россияне будут воевать и продолжать сражаться столько, сколько захочет Путин. Поэтому оно не меняется.

Возможно, они ведут себя более агрессивно?

Нет-нет-нет, они ведут себя так, как всегда. Важно то, что россияне, в отличие от почти всех других, в том числе и украинцев, имеют только один способ ведения войны – нападение и штурм. Как только вы отдаете приказ российским вооруженным силам вступить в войну, они постоянно атакуют. Если они не нападают, то пытаются создать условия для начала атаки. У них нет другого режима.

Это война на уничтожение, независимо от того, воевали ли они в Грузии в 2008 году, в Сирии в 2015 году или в Украине с 2014 года и до сих пор. У них есть только один режим – война на уничтожение, за исключением ядерной эскалации. Так что, абсолютно ничего не меняется с этой стороны. Они до сих пор атакуют в той же манере, что и раньше.

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У россиян осталось очень мало танков, очень мало бронированных машин, но это, видимо, единственное отличие от предыдущих попыток. Они все еще атакуют, штурмуют по 10 – 20 раз в день. Просто делают это другими способами. Сейчас они на самом деле отправляют несколько солдат сюда, еще несколько туда и так далее. Так они ищут слабые места в украинских позициях. Рано или поздно обычно их находят, но к тому времени они могут потерять 200 военных. По-другому они не умеют.

Председатель военного комитета НАТО говорит, что Россия не сможет игнорировать свои большие потери в Украине очень долго. Вы думаете, это заставит их изменить стратегию?

Есть только один человек в России, который имеет значение и это Путин. Пока он не заботится о потерях, такие разговоры это просто мечты. Со всем моим уважением к главам НАТО, президентам, премьерам и канцлерам, но Владимир Путин не тот человек, который занимается тем, сколько людей погибло во время штурма Торецка или Покровска, или в любом другом городе. Ему абсолютно безразлично.

Условие, при котором миротворческая миссия в Украине действительно будет эффективной

Некоторые европейские страны планируют отправить до 30 тысяч военных в Украину для миротворческой миссии для сдерживания и обеспечения мира. Хотя средства массовой информации называют это неудачей. Насколько это реально и какое влияние это может иметь на войну?

Слово "миротворческий" содержит два слова "мир" и "поддержка". Поэтому, если вы хотите отправить миротворцев куда-то, то это означает, что там уже должен быть мир. Есть ли мир в Украине? Я об этом не слышал. И для того, чтобы поддерживать этот мир, им нужно развернуть войска на фронте длиной 1500 километров.

Что им там делать? Во-первых, им нужно найти для себя место. Во-вторых, им нужен мандат, который предоставляет им мощные возможности для ответа. Это означает, что они должны иметь большое количество огневой мощи в своих руках и право ее применять. Если россияне будут стрелять в украинцев или украинцы в россиян, неважно кто, то они (миротворцы – 24 Канал) имеют право стрелять в ответ, пока тот, кто стреляет, не прекратит.

Это не произойдет, ведь никто не отправит латвийские или немецкие войска в Украину для поддержания мира, когда мира нет, а его нет. Предположим, что Трамп и Путин встретятся друг с другом и согласятся, что они установят перемирие в Украине. Вы серьезно ожидаете, что Путин перестанет стрелять? И даже если так, кто-то ведет переговоры с Украиной?

Если нет, тогда почему Украина должна останавливаться? Все просто – миротворчество предполагает наличие мира, а в Украине нет мира, и его не будет, пока россиян не ударят так сильно, чтобы они больше не решались атаковать Украину. Так что, миротворчество и миротворческие войска это фантазия. Это пустые разговоры, мечты и т.д., но точно не что-то серьезное.