Считался пропавшим без вести с 2023 года: в Прикарпатье подтвердили гибель военнослужащего Андрея Андрусяка

Стало известно о гибели военнослужащего Андрея Андрусяка из Ивано-Франковской области. С мая 2023 года он числился пропавшим без вести.

Об этом сообщили в Печенежинской территориальной общине.

Что известно о защитнике, погибшем при защите Украины?

В Печенежинской территориальной общине сообщили о подтверждении гибели военнослужащего Андрея Андрусяка, который с 29 мая 2023 года считался пропавшим без вести во время выполнения боевого задания вблизи Бахмута в Донецкой области.

Андрей Андрусяк родился и вырос в селе Киданч в Коломыйском районе. После женитьбы проживал в селе Княждвир, где вместе с женой воспитывал двух сыновей. В рядах Вооруженных сил Украины защитник служил водителем-химиком отделения радиационной, химической и биологической защиты. Он выполнял боевые задачи, защищая Украину от российской агрессии.

После длительного периода неопределенности официально подтвердилась его гибель. У погибшего воина остались жена, двое сыновей, родители, брат и другие родные. В общине отметили, что о дате и времени встречи погибшего защитника, а также о церемонии прощания сообщат дополнительно.

Кого из защитников потеряла Украина в войне с Россией?

В Ивано-Франковске простились с 26-летним австралийцем Сэмюэлем Майклом Педраццини, который погиб, защищая Украину в рядах Сил специальных операций ВСУ. Боец, мечтавший жить в Украине, завещал похоронить себя именно здесь. Он погиб 13 июня 2026 года во время боевого задания в Донецкой области и нашел последний покой на Аллее Героев в Чукаловке.

На войне погиб 23-летний защитник Юрий Остапюк из Прикарпатья. Воин, служивший в роте огневой поддержки, погиб 13 июля в Харьковской области в результате российского артиллерийского обстрела.

Волынь потеряла еще троих защитников. На войне погибли 20-летний Сергей Назарчук, 28-летний Вадим Чвир и Павел Корчук, которого более двух лет считали пропавшим без вести после боя в Донецкой области.