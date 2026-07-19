Про це повідомили у Печеніжинській територіальній громаді.

Що відомо про захисника, який загинув захищаючи Україну?

У Печеніжинській територіальній громаді повідомили про підтвердження загибелі військовослужбовця Андрія Андрусяка, який із 29 травня 2023 року вважався безвісти зниклим під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута на Донеччині.

Андрій Андрусяк народився та виріс у селі Кіданч на Коломийщині. Після одруження проживав у селі Княждвір, де разом із дружиною виховував двох синів. У лавах Збройних сил України захисник служив водієм-хіміком відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Він виконував бойові завдання, захищаючи Україну від російської агресії.

Після тривалого періоду невизначеності офіційно підтвердилася його загибель. У полеглого воїна залишилися дружина, двоє синів, батьки, брат та інші рідні. У громаді зазначили, що про дату та час зустрічі полеглого захисника, а також церемонії прощання повідомлять додатково.

Кого із захисників втратила Україна на війні з Росією?

В Івано-Франківську попрощалися з 26-річним австралійцем Семюелем Майклом Педрацціні, який загинув, захищаючи Україну у лавах Сил спеціальних операцій ЗСУ. Боєць, який мріяв жити в Україні, заповідав поховати себе саме тут. Він загинув 13 червня 2026 року під час бойового завдання на Донеччині та знайшов останній спочинок на Алеї Героїв у Чукалівці.

На війні загинув 23-річний захисник Юрій Остап'юк із Прикарпаття. Воїн, який служив у роті вогневої підтримки, поліг 13 липня на Харківщині внаслідок російського артилерійського обстрілу.

Волинь втратила ще трьох захисників. На війні загинули 20-річний Сергій Назарчук, 28-річний Вадим Чвир та Павло Корчук, якого понад два роки вважали зниклим безвісти після бою на Донеччині.