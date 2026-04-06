Французское радио извинилось, что преждевременно "похоронило" российского генерала ГРУ Аверьянова

На днях французское радио RFI написало о том, что Украина якобы ликвидировала российского генерала ГРУ Андрея Аверьянова. Однако впоследствии издание было вынуждено удалить свое расследование. Ведь появились доказательства того, что генерал, к сожалению, жив.

RFI признало, что в своем расследовании не учло факты, которые противоречат сообщениям о смерти генерала.

Какие факты опровергнут гибель генерала Аверьянова?

Так, издание писало о том, что генерал Андрей Аверьянов погиб во время атаки украинских беспилотников на танкер Qendil у берегов Ливии в начале декабря 2025 года.

Впрочем, уже 20 декабря 2025 года, то есть после даты вероятной смерти генерала, спикер парламента Мадагаскара сообщал, что российскую делегацию в стране возглавлял именно Аверьянов.

Кроме того, как писали росСМИ, в феврале Аверьянов проводил встречу в Москве с делегацией Мадагаскара. Эти данные подтверждаются соответствующими фото.

Итак, расследование было удалено. Мы приносим свои извинения читателям за эти ошибки,

– говорится в заявлении RFI.

К слову, российское посольство в Ливии тоже опровергло гибель Аверьянова. Там назвали расследование французского радио "спекуляцией".

Хотим порадовать французскую аудиторию и наших друзей в Ливии – генерал Аверьянов жив и здоров, поэтому вместо истории о "мести за его смерть" придется придумывать что-то еще. Это, видимо, основное занятие СМИ Пятой республики,

– заявило ведомство.

Что известно о якобы "гибели" Андрея Аверьянова?