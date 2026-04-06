Французское радио извинилось, что преждевременно "похоронило" российского генерала ГРУ Аверьянова
- Французское радио RFI извинилось за ложное расследование о гибели российского генерала Андрея Аверьянова.
- Посольство России в Ливии заявило, что генерал "жив и здоров".
На днях французское радио RFI написало о том, что Украина якобы ликвидировала российского генерала ГРУ Андрея Аверьянова. Однако впоследствии издание было вынуждено удалить свое расследование. Ведь появились доказательства того, что генерал, к сожалению, жив.
RFI признало, что в своем расследовании не учло факты, которые противоречат сообщениям о смерти генерала.
Какие факты опровергнут гибель генерала Аверьянова?
Так, издание писало о том, что генерал Андрей Аверьянов погиб во время атаки украинских беспилотников на танкер Qendil у берегов Ливии в начале декабря 2025 года.
Впрочем, уже 20 декабря 2025 года, то есть после даты вероятной смерти генерала, спикер парламента Мадагаскара сообщал, что российскую делегацию в стране возглавлял именно Аверьянов.
Кроме того, как писали росСМИ, в феврале Аверьянов проводил встречу в Москве с делегацией Мадагаскара. Эти данные подтверждаются соответствующими фото.
Итак, расследование было удалено. Мы приносим свои извинения читателям за эти ошибки,
– говорится в заявлении RFI.
К слову, российское посольство в Ливии тоже опровергло гибель Аверьянова. Там назвали расследование французского радио "спекуляцией".
Хотим порадовать французскую аудиторию и наших друзей в Ливии – генерал Аверьянов жив и здоров, поэтому вместо истории о "мести за его смерть" придется придумывать что-то еще. Это, видимо, основное занятие СМИ Пятой республики,
– заявило ведомство.
Что известно о якобы "гибели" Андрея Аверьянова?
RFI писало, что Ливия договорилась с Украиной о размещении на своей территории около 200 украинских военных. В ответ украинская сторона обучает ливийских военных работе с дронами и современными технологиями.
Украинские подразделения базируются на трех объектах – в военной академии, на базе беспилотников и в штабе одной из ливийских бригад. Часть этих локаций имеет выход к побережью и используется для операций с беспилотниками.
Вероятно, именно оттуда могли осуществляться удары по судам российского "теневого флота" в Средиземном море, в частности атака на танкер в декабре 2025 года.
Сообщалось, что во время этого удара на борту могли находиться около десяти представителей российской разведки, которые выдавали себя за членов экипажа.
Отмечалось, что по меньшей мере два человека погибли, еще семеро получили ранения. Издание писало, что среди погибших был Аверьянов.
Одним из первых, кто заявил, что генерал на самом деле жив, был болгарский расследователь Христо Грозева.