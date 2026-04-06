RFI визнало, що у своєму розслідуванні не врахувало факти, які суперечать повідомленням про смерть генерала.

Які факти спростовуть загибель генерала Авер'янова?

Так, видання писало про те, що генерал Андрій Авер'янов загинув під час атаки українських безпілотників на танкер Qendil біля берегів Лівії на початку грудня 2025 року.

Втім, вже 20 грудня 2025 року, тобто після дати ймовірної смерті генерала, спікер парламенту Мадагаскару повідомляв, що російську делегацію в країні очолював саме Авер'янов.

Крім того, як писали росЗМІ, у лютому Авер'янов проводив зустріч у Москві з делегацією Мадагаскару. Ці дані підтверджуються відповідними фото.

Отже, розслідування було видалено. Ми приносимо свої вибачення читачам за ці помилки,

– йдеться у заяві RFI.

До слова, російське посольство у Лівії теж спростувало загибель Авер'янова. Там назвали розслідування французького радіо "спекуляцією".

Хочемо порадувати французьку аудиторію та наших друзів у Лівії – генерал Авер'янов живий і здоровий, тож замість історії про "помсту за його смерть" доведеться вигадувати щось ще. Це, мабуть, основне заняття ЗМІ П'ятої республіки,

– заявило відомство.

