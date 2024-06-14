Минобороны России становится эффективнее: результаты первого месяца работы Белоусова

13 июня исполнился ровно месяц с момента назначения Андрея Белоусова новым министром обороны России. Срок достаточный для того, чтобы проявились основные контуры перераспределения баланса сил в военном блоке и, соответственно, приоритетные направления работы для этого чиновника.

Приход Белоусова в министерство обороны ознаменовался масштабной зачисткой "людей Шойгу" в достаточно жестком варианте – часть генералов отправятся на нары (если не успеют "наложить на себя руки"). При этом чистки не коснулись люди, вовлеченные в работу "Африканского корпуса". Можно констатировать, что смена руководства никоим образом не создала проблем с развитием деятельности этого корпуса. Скорее, наоборот.

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Хотя за первый месяц руководителя сложно делать выводы о новой системе работы, однако контуры специфики работы Белоусова уже проступают.

Бизнес-решения и встречи

В частности, он провел работу по созданию целостной системы медицинского обслуживания бывших военнослужащих. Новый министр обороны инициировал встречу с руководством Минздрава России. На ней обсуждались механизмы "передачи" гражданскому ведомству бывших военных пациентов (после увольнения с военной службы).

Речь идет об оптимизации расходов и выстраивании эффективного механизма. Кстати, важный и политически значимый вопрос, учитывая растущее количество уволенных со службы по инвалидности (после ранений).

Также он провел встречу с "военкорами" – очередное политически значимое событие, поскольку часть "военкоров" начинала карьеру в пригожинской медиагруппе "Патриот". После запугивания и подкупа ее участников были публичные встречи с Путиным. Но их никогда не было встреч с руководством МО или Генштаба.

Это событие может свидетельствовать, что функционал коммуникации с новыми медиа по околовоенным вопросам могут передать именно Белоусову. Тем более, что в новой системе власти Путин не будет таким доступным для "обычных смертных".

Вдобавок Белоусов посетил Минск в составе путинской делегации. Там он обсуждал вопросы, которые не входили в сферу компетенции Шойгу – привлечения белорусского ВПК в сотрудничество с российской оборонкой, увеличение объемов размещения заказов на продукцию двойного и военного назначения формально гражданских белорусских предприятий.

Кроме этого, он появился на заседании Совета безопасности России (в онлайн формате) в форме генерала армии. А несколькими днями позже вместе с Герасимовым докладывал Путину о "ходе СВО".

Более того, в отличие от Шойгу, он добавляет свои акценты, говоря о целях войны. В частности, выступая в Совете Федерации, Белоусов отметил задачу "достижения целей с минимальными потерями".

Привлечение детей к обороне

В российские школы возвращаются уроки труда, а Госдума рассматривает законопроект, который позволяет привлекать детей от 14 лет на работу, в частности на опасных производствах.

Дети активно привлекаются в производство продукции двойного или военного назначения. Например, есть пилотные проекты по сбору дронов, разработки и печати на 3D принтерах хвостовиков для мин. Все это под видом учебного процесса и в сотрудничестве с МО.

Фактически сейчас (и особенно летом, на сезонных работах и в лагерях) отрабатывается механизм привлечения детей в работу на оборонную промышленность как низкоквалифицированную рабочую силу.

Ключевые выводы

Исходя из сказанного выше, можно сделать несколько выводов о месте нового министра обороны в системе российской власти:

Белоусов ведет политику по расширению поля получателей финансирования (а значит разработчиков и производителей) на выполнение оборонного заказа. То есть пытается милитаризировать часть гражданской промышленности (в том числе негосударственной), а также привлечь к оборонной сфере малые и средние технологические компании. Что, с одной стороны, усиливает общие позиции российской оборонки, с другой еще больше ослабляет несырьевую часть "гражданской" промышленности России.

Новый министр обороны уже выступает не как техническая, а как политическая фигура. На Белоусова, вероятно, переведут часть коммуникации с обществом по вопросам хода войны. Во внешней политике МО будет играть более важную роль, выступая в связи с МИД. Также МО будет подминать под себя сферу ЧВК.

Это пока предварительные выводы. Часть приоритетов нового министра на данном этапе – исправить перекосы, которые появились при Шойгу. Особенно после 2022 года. Напомню, что до начала 2024 года министерство обороны России имело колоссальный ресурс влияния и могло стать самостоятельным игроком на внутриполитическом поле России.

Сейчас ведомство становится, с одной стороны более эффективным, улучшает свой имидж, с другой оно избегает возможности играть собственную роль во внутренней политике. При этом резко усиливается роль МО во внешнеполитических комбинациях Кремля. Особенно на Африканском направлении.

Но пока непонятно сможет ли Белоусов лично стать "ключевой фигурой", ведь "Африканский корпус" остается под командованием бывших партнеров (и выходцев из) ЧВК "Вагнер" и под опекой ГУ ГШ.