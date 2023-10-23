В Луцке простились с погибшим воином Андреем Булгаковым: его дочь одела военную форму
Источник:Суспильне
В Луцке простились с украинским военным Андреем Булгаковым. Он погиб во время выполнения боевого задания в районе села Крынки Херсонской области.
Андрею Булгакову навсегда осталось 47 лет. Чин похорон состоялся в Свято-Троицком кафедральном соборе.
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Что известно о погибшем Герое
На прощание единственная 16-летняя дочь погибшего Андрея пришла в папиной военной форме.
Он мне оставил год назад форму, так что я решила надеть его форму. Очень люблю своего папу, не могу в это поверить – честно,
– сказала Валерия.
Прощание с Андреем Булгаковым / фото Суспильне
По словам тещи Андрея, мужчина присоединился к рядам территориальной обороны в первые дни полномасштабного вторжения. Он служил на должности штурмовика.
"15 числа мы с ним разговаривали по телефону. Он говорил, что должны три водоема какие-то пройти под Херсоном. Доця: она всегда со всем делилась с отцом, он как подруга для нее был. Для нее не мама, не бабушка, только папа", – рассказала женщина.
У защитника также были проблемы со здоровьем, но он все равно отправился оборонять Украину. Как оказалось, у Андрея был порок с рукой, а недавно – серьезная операция на желудке.
Он вообще мог не идти. Но он счел, что он должен быть защитником. Очень светлый человек, очень прекрасный человек,
– отметил друг и собрат погибшего Олег Коноваленко.
Андрей Булгаков был похоронен на Аллее почетных захоронений на городском кладбище в селе Гаразджа.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым погибшего Героя.
В боях погиб защитник Мариуполя
Напомним, что также на фронте погиб защитник Мариуполя и бывший пленный из Еленовки 60-летний Игорь Дубик. Он был военным 109-й отдельной бригады Территориальной обороны Донецкой области.
Игорь вместе с "Азовом" находился на территории "Азовстали" и защищал родной город. Он получил ранение, 200 дней провел в российском плену, испытывал пытки и за это время похудел более чем на 30 килограммов.