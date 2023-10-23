В Луцке простились с погибшим воином Андреем Булгаковым: его дочь одела военную форму

В Луцке простились с украинским военным Андреем Булгаковым. Он погиб во время выполнения боевого задания в районе села Крынки Херсонской области.

Андрею Булгакову навсегда осталось 47 лет. Чин похорон состоялся в Свято-Троицком кафедральном соборе.

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Что известно о погибшем Герое

На прощание единственная 16-летняя дочь погибшего Андрея пришла в папиной военной форме.

Он мне оставил год назад форму, так что я решила надеть его форму. Очень люблю своего папу, не могу в это поверить – честно,

– сказала Валерия.

Прощание с Андреем Булгаковым / фото Суспильне

По словам тещи Андрея, мужчина присоединился к рядам территориальной обороны в первые дни полномасштабного вторжения. Он служил на должности штурмовика.

"15 числа мы с ним разговаривали по телефону. Он говорил, что должны три водоема какие-то пройти под Херсоном. Доця: она всегда со всем делилась с отцом, он как подруга для нее был. Для нее не мама, не бабушка, только папа", – рассказала женщина.

У защитника также были проблемы со здоровьем, но он все равно отправился оборонять Украину. Как оказалось, у Андрея был порок с рукой, а недавно – серьезная операция на желудке.

Он вообще мог не идти. Но он счел, что он должен быть защитником. Очень светлый человек, очень прекрасный человек,

– отметил друг и собрат погибшего Олег Коноваленко.

Андрей Булгаков был похоронен на Аллее почетных захоронений на городском кладбище в селе Гаразджа.

В боях погиб защитник Мариуполя

Напомним, что также на фронте погиб защитник Мариуполя и бывший пленный из Еленовки 60-летний Игорь Дубик. Он был военным 109-й отдельной бригады Территориальной обороны Донецкой области.

Игорь вместе с "Азовом" находился на территории "Азовстали" и защищал родной город. Он получил ранение, 200 дней провел в российском плену, испытывал пытки и за это время похудел более чем на 30 килограммов.