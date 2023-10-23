Андрію Булгакову назавжди залишилось 47 років. Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
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Що відомо про загиблого Героя
На прощання єдина 16-тирічна донька загиблого Андрія прийшла у татовій військовій формі.
Він мені залишив рік назад форму, то я вирішила вдягнути його форму. Дуже люблю свого тата, не можу в це повірити – чесно,
– сказала Валерія.
Прощання з Андрієм Булгаковим / фото Суспільне
За словами тещі Андрія, чоловік приєднався до лав територіальної оборони у перші дні повномасштабного вторгнення. Він служив на посаді штурмовика.
"15 числа ми з ним розмовляли телефоном. Він казав, що мали три водойми якісь пройти під Херсоном. Доця: вона завжди з всім ділилася з батьком, він як подруга для неї був. Для неї не мама, не бабуся, тільки тато", – розповіла жінка.
У захисника також були проблеми зі здоров'ям, але він все одно пішов обороняти Україну. Як виявилось, в Андрія була вада з рукою, а нещодавно – серйозна операція на шлунку.
Він взагалі міг не йти. Але він порахував, що він має бути захисником. Дуже світла людина, дуже прекрасна людина,
– зазначив друг та побратим загиблого Олег Коноваленко.
Андрія Булгакова поховали на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У боях загинув захисник Маріуполя
Нагадаємо, що також на фронті загинув захисник Маріуполя та колишній полонений з Оленівки 60-річний Ігор Дубик. Він був військовим 109-ї окремої бригади Територіальної оборони Донецької області.
Ігор разом із "Азовом" перебував на території "Азовсталі" та боронив рідне місто. Він зазнав поранення, 200 днів провів у російському полоні, зазнавав тортур і за цей час схуд на понад 30 кілограмів.