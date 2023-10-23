Андрію Булгакову назавжди залишилось 47 років. Чин похорону відбувся у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

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Що відомо про загиблого Героя

На прощання єдина 16-тирічна донька загиблого Андрія прийшла у татовій військовій формі.

Він мені залишив рік назад форму, то я вирішила вдягнути його форму. Дуже люблю свого тата, не можу в це повірити – чесно,

– сказала Валерія.

Прощання з Андрієм Булгаковим / фото Суспільне

За словами тещі Андрія, чоловік приєднався до лав територіальної оборони у перші дні повномасштабного вторгнення. Він служив на посаді штурмовика.

"15 числа ми з ним розмовляли телефоном. Він казав, що мали три водойми якісь пройти під Херсоном. Доця: вона завжди з всім ділилася з батьком, він як подруга для неї був. Для неї не мама, не бабуся, тільки тато", – розповіла жінка.

У захисника також були проблеми зі здоров'ям, але він все одно пішов обороняти Україну. Як виявилось, в Андрія була вада з рукою, а нещодавно – серйозна операція на шлунку.

Він взагалі міг не йти. Але він порахував, що він має бути захисником. Дуже світла людина, дуже прекрасна людина,

– зазначив друг та побратим загиблого Олег Коноваленко.

Андрія Булгакова поховали на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим загиблого Героя.

У боях загинув захисник Маріуполя

Нагадаємо, що також на фронті загинув захисник Маріуполя та колишній полонений з Оленівки 60-річний Ігор Дубик. Він був військовим 109-ї окремої бригади Територіальної оборони Донецької області.

Ігор разом із "Азовом" перебував на території "Азовсталі" та боронив рідне місто. Він зазнав поранення, 200 днів провів у російському полоні, зазнавав тортур і за цей час схуд на понад 30 кілограмів.