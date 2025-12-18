Действительно ли Андрей Ермак мобилизовался: ответ Сухопутных войск ВСУ

После увольнения с должности главы Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что якобы пойдет на фронт. Однако пока бывший глава ОП не проходит службу в Сухопутных войсках ВСУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".

Мобилизовался ли Ермак?

Журналисты обратились с запросом в Генеральный штаб ВСУ и спросили, присоединился ли Андрей Ермак к рядам Сил обороны и к какому именно роду войск.

В ответ в Сухопутных войсках сообщили, что экс-глава ОП у них службу не проходит.

После этого издание также обратилось к брату Андрея Ермака – Денису, который, по информации главы СБУ, служит снайпером в Иностранном Легионе ГУР. Ермак-младший отметил, что его брат не обращался к нему по поводу службы.

В то же время он не ответил, знает ли, где сейчас находится Андрей Ермак.

По службе его – у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, что работала на Украину 24/7,

– сказал Денис Ермак.

Ермак-младший добавил, что сам он сейчас служит на Покровском направлении.

Увольнение Ермака с должности: коротко