Действительно ли Андрей Ермак мобилизовался: ответ Сухопутных войск ВСУ
- Андрей Ермак после увольнения с должности главы Офиса президента Украины не проходит службу в Сухопутных войсках ВСУ.
- Брат Ермака, Денис, который служит в Иностранном Легионе ГУР, отметил, что Андрей Ермак не обращался к нему по вопросам службы.
После увольнения с должности главы Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что якобы пойдет на фронт. Однако пока бывший глава ОП не проходит службу в Сухопутных войсках ВСУ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Слідство.Інфо".
Мобилизовался ли Ермак?
Журналисты обратились с запросом в Генеральный штаб ВСУ и спросили, присоединился ли Андрей Ермак к рядам Сил обороны и к какому именно роду войск.
В ответ в Сухопутных войсках сообщили, что экс-глава ОП у них службу не проходит.
После этого издание также обратилось к брату Андрея Ермака – Денису, который, по информации главы СБУ, служит снайпером в Иностранном Легионе ГУР. Ермак-младший отметил, что его брат не обращался к нему по поводу службы.
В то же время он не ответил, знает ли, где сейчас находится Андрей Ермак.
По службе его – у меня информации нет. Он ко мне не обращался. Я тоже переживаю за эту ситуацию, потому что сразу все набросились на человека, что работала на Украину 24/7,
– сказал Денис Ермак.
Ермак-младший добавил, что сам он сейчас служит на Покровском направлении.
Увольнение Ермака с должности: коротко
28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента. Впоследствии президент также вывел Ермака из состава СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего.
Сам Андрей Ермак заявил, что отставка с должности руководителя Офиса президента ни в коем случае не повлияла на его личные взаимоотношения с Владимиром Зеленским. По его словам, он и в дальнейшем будет сохранять дружеские отношения с президентом.
29 ноября издание The New York Post написало, что Ермак заявил, что планирует отправиться на фронт после отставки. По словам журналистов, экс-глава ОП "готов к любым последствиям" и назвал себя "честным и порядочным человеком".