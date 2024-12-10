Один из самых влиятельных "мечтателей" в Европе: Ермак попал в рейтинг Politico

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во второй раз попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico. Он занял второе место среди категории "Мечтателей".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Журналисты издания отмечают его роль как "фиксера" Зеленского, который помогает решать сложные дипломатические вопросы.

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Ермак вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы

Андрей Ермак второй раз подряд вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии издания. В этом году он занял второе место в категории "Мечтатели".

Politico подчеркивает, что Ермак сместил акцент с попытки победить в войне на стратегию достижения мира. Его цель заключается в том, чтобы заручиться поддержкой международного сообщества и добиться справедливого мира для Украины, включая восстановление территориальной целостности и членство в НАТО.

В частности, в этом году он активно ищет собеседников среди ближайшего окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа, а также продолжает работать над привлечением поддержки от таких стран, как Индия.

Рейтинг Politico, который ежегодно публикует список самых влиятельных людей Европы, разделен на несколько категорий. В этом году Ермак попал в категорию "Мечтателей", где его роль в международной дипломатии была высоко оценена.

Кроме него, среди "Мечтателей" оказались недавно назначенный глава европейской дипломатии Кая Каллас, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

При этом в категорию "Деятели" были помещены президент России Владимир Путин и премьер-министр Польши Дональд Туск.

К слову, в прошлом году Ермак был в категории "Деятели", а президент Зеленский возглавлял категорию "Мечтателей".