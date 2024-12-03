Ермак и Умеров 4 декабря отправятся в США на переговоры с окружением Трампа, – СМИ

Андрей Ермак и Рустем Умеров 4 декабря отправляются в Соединенные Штаты для встречи с представителями новоизбранной власти страны. Речь идет об окружении Дональда Трампа.

В Америку также отправляется и вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV, которые получили соответствующую информацию от источников в дипломатических кругах.

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Что известно о предстоящей поездке Умерова и Ермака в США

По данным собеседников издания, основная цель поездки Умерова, Ермака и Свириденко – это встреча с людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Другой источник издания отметил, что глава Офиса Президента встретится с выбранным Трампом на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить, в том числе, будущую политику нового президента США в отношении Украины.

Ермак собирался в Америку еще сразу после выборов в США вместе с Ольгой Стефанишиной (вице-премьером, министром по вопросам евроинтеграции – 24 Канал), но тогда ему не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа,

– подчеркнул собеседник.

В издании также отметили, что обратились в Министерство обороны Украины и Офис Президента с просьбой прокомментировать поездку Рустема Умерова и Андрея Ермака в Соединенные Штаты, но ответа не получили.

К слову, назначенный республиканцем спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что одним из ключевых стремлений Трампа является выполнить обещание о прекращении войны. Он также считает, что конфликт расширился и теперь имеет глобальный характер.