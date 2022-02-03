Крайне невовремя, – Андрей Ермак заболел коронавирусом

Андрей Ермак подцепил COVID-19. Положительный тест на коронавирус глава Офиса Президента получил 3 февраля.

Об этом чиновник сообщил в своем фейсбуке.

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Глава ОП пройдет интенсивное лечение

Болезнь, по словам Ермака, пришла очень не вовремя, но он "продолжает работать, не останавливаясь". Он отметил, что следующая неделя будет очень важной. Вероятно, речь идет о встрече советников "нормандской четверки".

Поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги,

– подчеркнул глава ОП.

Чиновник должен ехать в Берлин

26 января политические советники лидеров "нормандской четверки" встретились во французском Париже. Украину там представлял именно Ермак.

Следующая их встреча запланирована на 10 февраля в Берлине. Как на эти договоренности повлияет болезнь украинского чиновника – пока неизвестно.

Ермак был на встрече с Джонсоном

Отметим, что накануне в Киеве состоялся ряд важных межгосударственных встреч на самом высоком уровне. В частности, 1 февраля президент Владимир Зеленский встретился с британским премьером Борисом Джонсоном. В этих мероприятиях участвовал и Андрей Ермак. На фото, обнародованных в ОП, он сидит рядом с главой государства.

Ермак и Зеленский на встрече с Джонсоном, 1 февраля / Фото ОП

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