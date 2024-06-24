Андрей Гнатов стал новым командующим Объединенных сил: что о нем известно

В понедельник, 24 июня, Владимир Зеленский уволил с генерала Юрия Содоля с должности командующего Объединенными силами. Ему на замену пришел Андрей Гнатов.

Андрей Гнатов – бригадный генерал, который в свое время руководил обороной Николаева и Бахмута. Имеет ряд государственных наград за свой профессионализм. Что известно о новом командующем Объединенными силами – рассказывает 24 Канал.

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Что известно об Андрее Гнатове

Андрей Гнатов – бригадный генерал, с 2022 года был начальником штаба – заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг". Также он командовал ОГВ "Приморье" (Одесское направление).

Известно, что Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск. В 2016 – 2018 годах он был начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты. В 2018 – 2021 годах был командиром этой же бригады.

У нас за основу такой постулат: "Раз морпех – морпех навсегда". Это состояние души, призвание, в душе ты навеки морской пехотинец. Отсюда и наш девиз: "Верны всегда". Прежде всего своим убеждениям, призванию,

– говорил Гнатов в одном из интервью.

После начала полномасштабного вторжения Андрей Гнатов возглавил оборону Николаева и был одним из командующих, отвечавших за освобождение Херсонщины. Весной 2023 руководил обороной Бахмута, который на тот момент находился в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" под командованием Александра Сырского. Собственно, после назначения главнокомандующим Сырский представил Гнатова как часть своей команды.

Андрей Гнатов стал новым командующим Объединенных сил / Фото Минобороны

Также известно, что Гнатов был одним из офицеров, которые формировали подразделения обновленной морской пехоты из частей, покинувших оккупированный Крым.

Награды Андрея Гнатова

Известно, что за свою военную карьеру генерал Андрей Гнатов получил три государственные награды.

Первую – медаль "За военную службу Украине" – он получил 3 июля 2015 года. Гнатов получил ее за мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите Украины, поддержания боеспособности Военно-морских сил ВСУ, верность присяге.

Второй – орденом Богдана Хмельницкого III степени – он был награжден 21 августа 2020 года. Отмечается, что ее вручили за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и профессионализм, проявленные во время боевых действий.

Третью – Крест боевых заслуг – Гнатов получил после начала полномасштабного вторжения, 27 июля 2022 года. Причина – выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге.

Стоит указать, что звание бригадного генерала Андрей Гнатов получил месяц до этого – 17 июня 2022 года. Владимир Зеленский, когда находился в Николаеве, лично вручил защитнику шеврон.

Андрей Гнатов получает шеврон от Зеленского / Фото из открытых источников