Не личная гвардия Сирского, – Гнатов откровенно прокомментировал скандал со "Скалой"

Расследование возможных правонарушений в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" вызвало острую реакцию общества и новую волну критики в адрес военного руководства. В то же время отдельные случаи не могут характеризовать всю структуру штурмовых войск, которая насчитывает более 50 тысяч военнослужащих и выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях.

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов в эфире 24 Канала объяснил, почему "Скалу" нельзя называть "личной гвардией Сирского" и как военное командование отреагировало на обнародованную информацию. Он также рассказал, почему создавали штурмовые войска и что мешает усилить контроль за их работой.

"Скала" не является личной гвардией Сирского

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" входит в состав штурмовых войск Сухопутных войск ВСУ. Все штурмовые полки и бригады организационно подчинены этой структуре, а их общая численность превышает 50 тысяч военнослужащих.

Часто звучат упреки, что это карманные полки Сирского, его личная гвардия. На самом деле нет. Все штурмовые полки и бригады входят в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнул Гнатов.

Штурмовые подразделения выполняют задачи в чрезвычайно сложных условиях. Их привлечение позволило остановить российские войска на ряде направлений, а десантно-штурмовые бригады, которые ранее выполняли функции наиболее подготовленного резерва, смогли сформировать отдельную наступательную группировку.

Без создания штурмовых войск мы бы сейчас медленно отступали, как после Авдеевской операции, ежедневно теряя метры, километры и населенные пункты,

– пояснил начальник Генерального штаба ВСУ.

Формирование этой структуры позволило создать стратегический резерв и высвободить часть наиболее боеспособных подразделений для проведения наступательных операций.

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Руководство полка отстранили

После обнародования информации о возможных правонарушениях в "Скале" было назначено служебное расследование. Военное командование предоставило полиции и Государственному бюро расследований доступ к необходимым материалам, чтобы правоохранители могли установить все обстоятельства.

Руководство полка отстранено от исполнения служебных обязанностей, чтобы оно не могло влиять на результаты расследований,

– рассказал Гнатов.

Выводы о наличии уголовных или иных правонарушений можно будет делать после завершения следственных действий и вынесения судебных решений. Военное руководство заинтересовано в том, чтобы расследование проводилось в соответствии с законом, а виновные, в случае доказательства их вины, понесли наказание.

Аналогичный порядок действий был применен и после сообщений о возможном преступлении командира 155-й бригады. Правоохранителям обеспечили беспрепятственный доступ к военным объектам, содействовали задержанию лиц, в отношении которых были выдвинуты подозрения, и сохранили тайну следствия.

Если вина доказана, человек должен понести справедливое, самое суровое наказание. Мы гарантированно будем этому способствовать,

– подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.

Отдельные дела должны получить правовую оценку, однако нет оснований распространять ответственность конкретных должностных лиц на все штурмовые подразделения или Сухопутные войска.

Контроль за штурмовыми войсками заблокирован

Отдельные правонарушения не свидетельствуют о преступности всей армии. В ВСУ служит около миллиона человек, большинство из которых попали в армию по мобилизации. Это граждане с разными взглядами, опытом и моральными качествами, среди которых могут быть и те, кто выбирает незаконные действия.

Вооруженные Силы сегодня – это кристаллизованный срез общества. В них призвали совершенно разных людей с разными морально-деловыми качествами и взглядами,

– пояснил Гнатов.

Каждый подтвержденный случай должен получить правовую оценку, однако это не означает, что в армии формируется культура бандитизма или командование терпит преступления. Служебные проверки, работа правоохранительных органов и отстранение подозреваемых должностных лиц должны показать, что на такие нарушения реагируют законным образом. Для усиления управляемости штурмовых войск необходимо создать отдельное командование, ответственное за комплектование, подготовку, боевое применение и контроль всех внутренних процессов.

Гнатов рассказал о расследовании в полку "Скала": смотрите видео