Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому "Скелю" не можна називати "особистою гвардією Сирського" та як військове командування відреагувало на оприлюднену інформацію. Він також розповів, навіщо створювали штурмові війська і що заважає посилити контроль за їхньою роботою.

"Скеля" не є особистою гвардією Сирського

425 окремий штурмовий полк "Скеля" входить до штурмових військ у складі Сухопутних військ ЗСУ. Усі штурмові полки та бригади організаційно підпорядковані цій структурі, а їхня загальна чисельність перевищує 50 тисяч військовослужбовців.

Часто звучать закиди, що це кишенькові полки Сирського, його особиста гвардія. Насправді ні. Усі штурмові полки та бригади входять до складу Сухопутних військ Збройних Сил України,

– наголосив Гнатов.

Штурмові підрозділи виконують завдання у надзвичайно складних умовах. Їх залучення дозволило зупинити російські війська на низці напрямків, а десантно-штурмові бригади, які раніше виконували функції найбільш підготовленого резерву, змогли сформувати окреме наступальне угруповання.

Без створення штурмових військ ми б зараз повільно відступали, як після Авдіївської операції, щодня втрачали метри, кілометри й населені пункти,

– пояснив начальник Генерального штабу ЗСУ.

Формування цієї структури дало змогу створити стратегічний резерв і вивільнити частину найбільш боєздатних підрозділів для проведення наступальних операцій.

Зверніть увагу! За кілька годин до офіційного звільнення з посади начальника Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов дав велике інтерв'ю 24 Каналу. Про протести, взаємодію з Міноборони, ситуацію на фронті, корпусну реформу та нові технології у війні читайте у повній текстовій версії розмови.

Керівництво полку відсторонили

Після оприлюднення інформації про можливі правопорушення у "Скелі" призначили службове розслідування. Військове командування надало поліції та Державному бюро розслідувань доступ до необхідних матеріалів, щоб правоохоронці могли встановити всі обставини.

Керівництво полку відсторонене від виконання службових обов'язків, щоб воно не могло впливати на результати розслідувань,

– розповів Гнатов.

Висновки про наявність кримінальних чи інших правопорушень можна буде робити після завершення слідчих дій і рішень суду. Військове керівництво зацікавлене в тому, щоб розслідування відбувалося відповідно до закону, а винні у разі доведення їхньої провини понесли покарання.

Схожий порядок дій застосували й після повідомлень про можливий злочин командира 155 бригади. Правоохоронцям забезпечили безперешкодний доступ до військових об'єктів, сприяли затриманню осіб, які отримали підозри, та зберегли таємницю слідства.

Якщо вину доведено, людина повинна понести справедливе, найсуворіше покарання. Ми гарантовано будемо цьому сприяти,

– наголосив начальник Генерального штабу ЗСУ.

Окремі провадження мають отримати правову оцінку, однак поширювати відповідальність конкретних посадовців на всі штурмові підрозділи чи Сухопутні війська немає підстав.

Контроль за штурмовими військами заблокований

Окремі правопорушення не свідчать про злочинність усієї армії. У ЗСУ служить близько мільйона людей, більшість із яких потрапили до війська за мобілізацією. Це громадяни з різними поглядами, досвідом і моральними якостями, серед яких можуть бути й ті, хто обирає незаконні дії.

Збройні Сили сьогодні – це викристалізований зріз суспільства. До них призвали абсолютно різних людей із різними морально-діловими якостями та поглядами,

– пояснив Гнатов.

Кожен підтверджений випадок має отримати правову оцінку, однак це не означає, що у війську формується культура бандитизму або командування толерує злочини. Службові перевірки, робота правоохоронців і відсторонення підозрюваних посадовців мають показати, що на такі порушення реагують у законний спосіб. Посилити керованість штурмових військ мало окреме командування, відповідальне за комплектування, підготовку, бойове застосування та контроль усіх внутрішніх процесів.

Гнатов розповів про розслідування у полку Скеля: дивіться відео