Генерал-майор Андрей Гнатов стал заместителем начальника Генштаба

26 января 2025 года Владимир Зеленский сообщил об изменениях в военном командовании. В частности, Андрея Гнатова переместили на должность заместителя начальника Генштаба.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины.

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Что известно о новых перестановках в армии

Так, Владимир Зеленский заявил, что сегодня поручил усилить командный состав наших войск в Донецкой области.

Президент сообщил, что генерал-майор Андрей Гнатов был назначен заместителем начальника Генштаба. Теперь его задача – новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом.

А генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". До этого дня именно Гнатов возглавлял эту ОСГВ.

В то же время Андрей Гнатов остается командующим Объединенных сил ВСУ. В июне 2024 года он заступил на эту должность вместо Юрия Содоля.

Кто такой Андрей Гнатов – краткая справка

Андрей Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск. В 2016 – 2018 годах он был начальником штаба 36 отдельной бригады морской пехоты. В 2018 – 2021 годах был командиром этой же бригады.

С 2022 года был начальником штаба – заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг". Также он командовал ОГВ "Приморье" (Одесское направление). После начала полномасштабного вторжения Андрей Гнатов возглавил оборону Николаева и был одним из командующих, отвечавших за освобождение Херсонщины.

Весной 2023 руководил обороной Бахмута, который на тот момент находился в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" под командованием Александра Сырского.